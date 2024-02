Itt a jó hír: jön a kamatmentes hitel

Az elmúlt időszak is bizonyította, hogy szükség van a támogatással nyújtott konstrukciókra. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt a minap. A tárcavezető emlékeztetett: a kormány 2023-ban célzott programokkal segítette a gazdasági szereplőket annak érdekében, hogy azok kedvező forrásokhoz jussanak. Ilyen volt a Széchenyi-kártya-program, a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram és a Gyármentő program is. Ezek a kormányzati programok egyrészt hozzájárultak a hitelpiac befagyásának elkerüléséhez és a zöldátálláshoz, másrészt például a kamatstoppal, illetve a Szép-kártya kedvezményes keretének megemelésével jelentős lakossági keresletet generáltak. Az előbbi, azaz a gazdaság megvédését szolgáló kormányzati intézkedések összességében 2,3 százalékponttal javították a gazdaság teljesítményét. A miniszter szerint a kormány eredményes és hatékony intézkedései nélkül így a magyar gazdaság teljesítménye 2023-ban mintegy három százalékkal csökkent volna.