Újraindulnak a gazdaság motorjai

A gazdasági teljesítmény erősítéséhez elengedhetetlen a beruházási ráta magasan tartása is. Mindenképpen kedvező, hogy hazánk több fontos területen, több iparágban termelési központtá vált. Ide sorolható például az autóipar, az elektronika, a vegyipar és az élelmiszeripar. Sőt, egyre több kutatás-fejlesztési beruházás is érkezik kifejezetten magas technológiai hozzáadott értékkel. Gondoljunk például az informatikára és a gyógyszeriparra. A hazai vállalkozások fejlesztéseinek felfuttatásához azonban kigazdálkodható kamatszintekre lenne szükség, itt viszont még nem tartunk. Jelenleg drágák a hitelek, nem véletlen, hogy az állam igyekszik ezen a téren is segíteni. Ilyen a többi között a Széchenyi-kártya-program vagy éppen a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram finanszírozása.

Suppan Gergely nemrégiben a Világgazdaságnak írt cikkében arra is kitért, hogy a növekedés helyreállítása adhat segítséget a költségvetési hiány lefaragásához is. A bővüléssel az adóbevételek is nőnek, amely erőteljesen járul hozzá az államháztartás fenntarthatóságához.