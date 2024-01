Parragh László: Irdatlan pénzbe kerül a jegybank ütemtévesztése

– Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a reálkamat brutális mértékben emelkedett, öt-hat százalék körüli. Ennek szintje lassan hazánkban lesz a világon a legmagasabb – hívta a figyelmet a fejleményekre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. Parragh László a Magyar Nemzetnek azt is elmondta, hogy mi ezzel a legnagyobb probléma. Jelezte: a beruházások összességében nagyon erősen bővülnek hazánkban, ami jó hír, ugyanakkor ez nem a magyar cégeknek köszönhető.

– A hazai vállalkozások nem tudják kigazdálkodni a drága hiteleket, nagyon magas a forrásköltség, a kamatszint. Ezért nem tudnak labdába rúgni. Ez világosan látható, hiszen körükben visszaesett, de legjobb esetben is csak stagnál a beruházások szintje. A magyar tulajdonú társaságok, a magyar kis és közepes cégek – melyek nem külső piacokról jutnak pénzhez – nagyon szenvednek ebben a helyzetben – magyarázta.

– Mindezzel szemben – folytatta –, amikor egy kínai befektető érkezik hazánkba, aki Kínában jüanban veszi fel a hitelt, az ottani kamatok mellett, könnyedén elviszi a piacot a magyar vállalkozások elől. Ez pedig a magyar gazdaság szempontjából semmi esetre sem nevezhető egészségesnek.

Parragh László az okokra is rávilágított. Szerinte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ütemet tévesztett, így most folyamatos késésben van. – Egy gátfutó hiába gyors, hiába tud magasat ugrani, ha nem érzi meg a ritmust, akkor ledönti az összes gátat. Ezt látjuk most – szemléltette egy példával az álláspontját a kamara vezetője. Ehhez hozzátette: a jegybanknak nagyon gyorsan és világosan színt kellene vallania, és el kellene kezdenie a valós kamatcsökkentést.

A minap Virág Barnabás, az MNB alelnöke arról beszélt, hogy az eddigi hetvenöt bázispontos kamatcsökkentési ütem után akár nagyobb, száz bázispontos vágás is szóba kerülhet. Ez a forint árfolyamát is megmozdította. Parragh László szerint ez utóbbi így lett volna decemberben is, de ha a jegybank ezt a múlt év utolsó hónapjában meglépi, akkor két hónappal előrébb lennénk ebben az egész folyamatban. – A gazdasági növekedés, a társadalmi felzárkózás szempontjából sem mindegy, hogy milyen pályán mozgunk. Ezért előremutató lenne, ha a jegybank egyértelművé tenné, hogy átáll a száz bázispontos csökkentésre, amelyet végig is vinne – hangsúlyozta az MKIK első embere. Parragh László szerint fontos, hogy a reálkamat ne legyen magasabb egy-két százaléknál. Januárban az infláció minden valószínűség szerint öt százalék alá csökken. Ez hivatalosan február közepén derül majd ki, ha viszont a MNB továbbra is késlekedik, akkor a jelenlegi helyzet az elnök szerint még rosszabb lesz.