Tovább nyújthat védelmet a kamatstop

Egyáltalán nem biztos, hogy az év végével vége szakad a 2022 elejétől élő, a lakossági jelzálogkölcsönök és a kis- és középvállalkozói hitelek nagy részét érintő kamatstop karrierjének. A kormány múlt csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy novemberben dönt az intézkedés további sorsát illetően. A kamatstop legutóbbi, májusi meghosszabbításakor ugyanakkor az is elhangzott, hogy – miután a jegybanki irányadó kamat alakulásával együtt mozognak a referenciakamatok is – a kormány a jövőre vonatkozóan azt az elvi döntést hozta, hogy a kamatstopok kivezetésére csak akkor adódik lehetőség, ha a jegybanki irányadó kamat egy számjegyű lesz. Mindezek alapján adott az elvi lehetősége annak, hogy novemberben az újabb hosszabbítás mellett dönt a kormány, hiszen az elemzők várakozásai szerint valamikor a jövő év elejére eshet tíz százalék alá a magyar irányadó ráta. Az újabb hosszabbítás esélyét szintén növeli, hogy a kamatstop kérdése szerepel majd a hamarosan induló nemzeti konzultációban is – hívta fel cikkében a figyelmet a fejleményekre a Világgazdaság.

A kamatstop további sorsáról szóló döntést a lakossági és kkv-hiteladósok igen jelentős része kitüntetett figyelemmel kíséri majd: a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) korábbi tájékoztatása szerint a lakossági kamatstop 2023 májusáig már mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatokkal szemben, az ügyfelek – mintegy háromszázezer család – kamatstoppal védett hitelállománya meghaladja az 1360 milliárd forintot.

A kamatstop 2022-ben nyolcvanmilliárd forinttal, 2023 első felében pedig további hatvanmilliárd forinttal segíti a családokat, azaz összesen 140 milliárd forintnyi kamatfelártól kíméli meg a háztartásokat.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/10/meg-johet-hosszabbitas-a-kamatstopnal