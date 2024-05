Stabil a hazai pénzügyi szektor

A hazai pénzügyi szektorról is átfogó elemzést tartalmaz a kormány legfrissebb konvergenciaprogramja. A dokumentum rámutat: a megemelkedett kamatkörnyezet fokozatosan gyűrűződött be a hitelezési folyamatokba. A hitelkeresetet csökkentő hatása a háztartások esetében volt erőteljesebben megfigyelhető. A múlt év egészében a hitelállományuk 2,5 százalékkal, 12 611 milliárd forintra bővült, a 2022 végihez képest a növekedési ütem így lényegében a felére csökkent. Az új kihelyezéseket tekintve a háztartások az előző évben 1906 milliárd forint új hitelt vettek fel, ami közel harmadával elmarad a 2022-es adattól. A hitelfelvételek mind a lakáscélú, mind a fogyasztási piaci alapú hiteleknél csökkentek. Az érintettek óvatossága mellett a pénzintézetek szigorúbb hitelnyújtási gyakorlata és a szabályozás szigorodása is közrejátszhatott a hitelezés visszaesésében.

Ugyanakkor a háztartások eladósodottsága a régiós országok közül továbbra is az egyik legalacsonyabb és lényegesen elmarad az eurózóna átlagától. Ezáltal előretekintve a hitelezésben jelentős növekedési potenciál rajzolódik ki.

A háztartások nettó finanszírozási képessége 2023-ban 5023 milliárd forintra emelkedett, ami a bruttó hazai termék (GDP) 6,7 százalékát tette ki. A háztartások az inflációs és dekonjunktúrás környezetben egyrészt növelték a váratlan eseményekre fedezetet biztosító megtakarításaikat, másrészt eközben olyan megtakarítási formákat választottak, amelyek magasabb hozamokat biztosítottak. Az állampapírok, befektetési jegyek és más hozamorientált eszközök egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a háztartások megtakarításaiban. Ezzel szemben a bankbetétek és készpénz szerepe csökkent.

A konvergenciaprogram szól a vállalkozásokról is, melyek hitelnövekedése egy számjegyűre mérséklődött 2023 során. A nagyvállalati kölcsönök kilencszázalékos növekedést mutattak, míg a kis- és közepes cégek hitelezése négy százalékot bővült éves összevetésben.

Ebben szerepe volt a Széchenyi-kártya-program konstrukcióknak. A vállalati hitelállomány éves növekedése ezzel hat százalékot tett ki, ami az előző év végéhez képest a nemzetközi trendeknek megfelelő lassulást jelent. Széchenyi-kártya-program mellett az MFB, az Exim, a Garantiqa és az AVHGA számos hitel-, tőke- és garanciaprogrammal segítette a vállalatok forráshoz jutását.