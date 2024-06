Ez az állami tulajdonú MVM történetének legnagyobb befektetése

– Az MVM-csoport kötött megállapodást szerdán az azerbajdzsáni állami tulajdonú Southern Gas Corridor CJSC-vel (SGC) az Azerbajdzsán területén lévő Shah Deniz tengeri földgáz- és kondenzátummező termelés-megosztási megállapodás ötszázalékos részesedésének megszerzéséről – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a megállapodást követően az MTI-nek telefonon.

Shah Deniz a világ egyik legnagyobb mélytengeri földgázmezője, amelyet a BP üzemeltet, a részesedés pedig azt jelenti, hogy Magyarország nagy mennyiségű földgázhoz jut.

A miniszter Magyarország szempontjából óriási jelentőségűnek nevezte az aláírt megállapodást, amelyben rögzítették, hogy 2050-ig melyik fél mekkora mennyiséget termelhet ki a Kaszpi-tenger alól. További potenciális új mezőkben is van kitermelési lehetőség. A megállapodás azért is jelentős, mert ha a 2022. évihez hasonló árkrízis alakulna ki, akkor a most kialakított pozíció természetes fedezetet biztosítana. „Amennyit elveszítenénk a réven, azt visszanyernénk a vámon” – fogalmazott Lantos Csaba.

– Az állami tulajdonú MVM történetének ez a legnagyobb befektetése – emelte ki a tárcavezető, és jelezte: a tranzakció az állami költségvetést nem terheli, a vállalat saját erőforrásait használta fel. Az ügylet zárása néhány hónap múlva várható.

A miniszter megjegyezte: a Molnak van hasonló léptékű befektetése egy azeri kőolajmezőben, viszont állami cégként az MVM befektetése az első ilyen jelentős tranzakció.

Az MVM-csoportnak a BÉT honlapján közzétett tájékoztatója szerint az 1999-ben feltárt Shah Deniz a világ egyik legnagyobb földgázmezője, amely a Kaszpi-tenger mélytengeri talapzatán, Bakutól hetven kilométerre délkeletre található. A Shah Deniz egy nem társasági formában működő, jogi személyiséggel nem rendelkező partnerség, amelyet a mindenkori tulajdonosok megbízása alapján a BP üzemeltet. A felek megállapodtak további négyszázalékos részesedés megvásárlásáról az Azerbaijan Gas Supply Company-ban (AGSC), a Shah Deniz gáz- és kondenzátum mezőről termelt földgáz kizárólagos értékesítésére és szállítására létrehozott kereskedő társaságban. A mélytengeri mezőről származó földgázt az AGSC kereskedő cég hosszú távú megállapodások alapján értékesíti és szállítja azeri, grúz, török és európai partnereknek csővezetékeken keresztül.

A Shah Deniz évente körülbelül 29 milliárd köbméter földgázt és körülbelül hatvanmillió hordó kondenzátumot képes kitermelni. A földgázmező jelentős szénhidrogén-tartalékokkal rendelkezik, és csaknem húsz éve stabilan, megbízhatóan termel. Összesen több mint 218 milliárd köbméter földgázt és 371 millió hordó kondenzátumot termelt eddig ki a kezdetek óta.

Az MVM-csoport a Shah Deniz gázmezőben történő részesedésszerzésével az SGC mellett olyan világvezető energetikai nagyvállalatokkal működik majd együtt, mint a partnerségben tulajdonosként résztvevő BP (29,99 százalék), a Lukoil (19,99 százalék), a TPAO (19 százalék) vagy a NICO (tíz százalék).

A tranzakció teljes mértékben illeszkedik az európai uniós diverzifikációs törekvéseihez, a nemzeti energiastratégiához és az MVM-csoport növekedési stratégiához. A tranzakció zárása, azaz az MVM tulajdonba kerülése a zárási feltételek teljesülését követően, 2024 harmadik negyedévében várható az energetikai vállalat közleménye szerint.