Felértékelődött a kutatás-fejlesztés

A KSH elemzése jelzi azt is, hogy továbbra is a vállalkozási finanszírozás a domináns a hazai kutatás-fejlesztésben, a források 45 százaléka innen származott 2022-ben. Az államháztartás (beleértve a felsőoktatást is) biztosította a K+F-ráfordítások további 35 százalékát. A folyamatosan növekvő súlyú külföldi források húsz százalékot tettek ki, a nonprofit szervezetektől származó források aránya ugyanakkor elenyésző volt.