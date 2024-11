Költségvetés 2025: megerősíti a kormány a kis és közepes cégeket

Megkezdődött az új gazdaságpolitika költségvetésének általános vitája az Országgyűlésben. A jövő évi büdzsé tartalmazza a fedezetét az új akciótervnek is, amelynek fontos pillére a magyar gazdaság gerincét képező kis- és közepes vállalkozások (kkv) megerősítése. Ennek keretében új intézkedésekkel biztosítja a kormány a szektor további támogatását.

A Demján Sándor-program célja a hazai vállalkozások méretének megduplázása. Ez magában foglal

tőkefinanszírozási, illetve az export növelését célzó hitelkonstrukciót,

vissza nem térítendő beruházási,

valamint digitalizáció ösztönzési támogatásokat.

Kiemelendő az 1+1 KKV beruházásélénkítő támogatási program, valamint a Széchenyi-kártya-program beruházási típusú hiteltermékei esetében a fizetendő éves kamat 3,5 százalékra csökkentése.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrégiben egy rendezvényen azt mondta, hogy a program részeként 1410 milliárd forint mozdulhat meg a vállalkozások támogatása érdekében 2025-ben. Jelenleg több mint kilencszázezer kkv működik Magyarországon, amelyeket támogatni kell abban, hogy megkétszerezhessék méretüket. Kiemelten fontos még a kkv-k exporton belüli részarányának növelése is. A kormány mintegy százmilliárd forintot szán a kkv-k beruházásait és versenyképességét támogató tőkeprogramra, és 350 milliárd forintot a vállalkozások exportját élénkítő hitelprogramra, de lesz kifektetést támogató és beruházást élénkítő program is. Emellett 650 milliárd forint értékben valósulhatnak meg jövőre a magyar kkv-szektort érintő európai uniós projektek is.