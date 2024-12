Az elmúlt évek egyik legerősebb szezonjára készülnek a boltok

Bár az utolsó hétre jellemző vásárlási láz még hátravan, hétköznapokon se ritka, hogy tele vannak a nagyobb bevásárlóközpontok. Mindez pedig egyértelműen azt jelzi, ha nem is tűnt el nyomtalanul a magas infláció okozta fogyasztói óvatoskodás, de határozottan oldódik. Ez pedig mind a magyar gazdaság, mind a kiskereskedelmi szektor számára a karácsonyi szezonra nézve jó hír – írja a Világgazdaság.

Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a Világgazdaságnak elmondta, ha volt is korábban némi megbicsaklás, az októberi kiskereskedelmi adatok és az előzetes tapasztalatok egyértelműen bizakodásra adnak okot.

Szeptemberben negatív meglepetést okozott a kiskereskedelmi forgalom, ugyanis hiába volt egy lassú helyreállás márciustól kezdődően, az ősz első első hónapjában hirtelen havi bázison 1,4 százakkal mérséklődött az ágazat volumene, emiatt az éves növekedés az év eleji szintre, 1,7 százalékra lassult.

Októberben azonban újabb felpattanást láttunk, a kiigazított adat szerint 3,6 százalékkal bővült a volumen. Azaz bármennyire is furcsának tűnt elsőre a Központi Statisztikai Hivatal magyarázata, végül a statisztikusoknak lett igazuk, amikor azt állították, hogy az árvízhelyzet vezetett a szeptemberi megbicsakláshoz.

Annak ellenére, hogy az első fél évre még nagyon rányomta a bélyegét a megtakarítási hajlandóság növekedése, ami visszavetette a kiskereskedelmi szektor kilátásait, a szakember szerint az őszi hónapokra ez megváltozott, és már a black friday alatt is érezhető volt néhány termékcsoport forgalmában, hogy ismét szívesebben költekeznek a magyarok.

Kozák Tamás jelezte, hogy a forgalom októberben a szeptemberit is meghaladta 1,2 százalékkal, ami alapján bizakodni lehet, hogy ez a lendület kitart majd az év végéig.

Ha kicsit optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy öt százalék is lehet – mondta a decemberi forgalom várható növekedéséről. Az ettől nagyobb volumen bővülést szerinte nem reális elvárni az ágazattól. Az viszont biztos, a decemberi forgalom két-három százalékkal mindig erősebb, mint az átlag, a december a legerősebb november után. Ami azt jelenti, hogy a decemberi bevásárlások hatása már november közepétől érződik.

Nemcsak az OKSZ főtitkára, hanem maguk a kiskereskedelmi szektor szereplői is úgy látják, javul az ágazat helyzete. Lidl közvetlenül az adventi szezon kezdetén írta kérdésünkre, hogy nem jellemző már a lefelé vásárlás. Ez azért is jelentős fejlemény, mert még 2022-ben, az infláció berobbanásával egy időben ütötte fel a fejéta jelenség, hogy a fogyasztók sokszor a rosszabb minőséget és saját márkás termékeket keresik a spórolás közepette.

Utóbbiak még mindig népszerűek, de a német diszkont szerint azonban az is megfigyelhető, hogy a magasabb árfekvésű márkatermékek iránti kereslet is megélénkült. „Az Aldi az ősz folyamán folyamatosan növekvő keresletet tapasztalt üzleteiben, és arra számít, hogy ez a trend az év hátralévő részében is megmarad vagy tovább emelkedik” – írta a rivális vállalat.

Tehát mindkét nagy diszkont visszaigazolja azt, amiről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt a parlament gazdasági bizottságában tartott éves meghallgatásán, miszerint minden ennek ellentmondó híresztelés dacára a fogyasztás tulajdonképpen helyreállt.