Véget ért a Magyar Posta átalakítása

– A Magyar Posta országos hálózata jócskán átalakult, de a lényeg nem változott: továbbra is elérhetők a postai szolgáltatások – erről is beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában az állami cég elnök-vezérigazgatója. Balczó Barnabás kitért a karácsonyi csomagdömpingre is, és fontos tanácsokat fogalmazott meg az ügyfeleknek azért, hogy a karácsonyi ajándékok időben a fa alatt legyenek.

Az átalakulásról elmondta, hogy megújult, hatékonyabb, modernebb rendszer szolgálja ki az ügyfeleket, további lényeges változtatásokat nem terveznek. A Magyar Postának törvényi kötelezettsége az országos jelenlét és az, hogy szolgáltatásait mindenki számára elérhetővé tegye. Ezt írja elő a postatörvény, mint „egyetemes postai szolgáltatónak”. Érdekesség, hogy Németországban nincsen ilyen egyetemes szolgáltató.

Szólt arról is, hogy a fogyasztói szokások változásával és a digitalizációs forradalom előretörésével folyamatosan csökken a hagyományos postai szolgáltatások iránti igény, miközben a Magyar Postával szemben elvárás, hogy önfenntartó módon, hatékonyan működjön. Ha csak a személyi jellegű kifizetéseket nézzük, akkor az nagyságrendileg éves szinten százhetvenmilliárd forint.

Az ügyféligényeket figyelembe véve a hatékonyabb és gazdaságosabb működés érdekében digitalizálták a csekkbefizetést az iCsekk szolgáltatással, folyamatosan bővítik az MPL-csomagautomaták számát, így a csekk- és csomagfeladás miatt már nem feltétlenül kell személyesen betérni a postára.

Balczó Barnabás elmondta, hogy ezeregyszáz településen már nem a korábbi postai keretek között szolgáltatnak, ennyivel csökkent a saját üzemeltetésű postáik száma az elmúlt két évben. Jelenleg 2036 településen üzemel állandó postai szolgáltatóhely, ezek hetven százaléka hagyományos postai üzemeltetésű, míg harminc százalékát postapartnerek működtetik. Jövő év elejére több mint nyolcszáz postapartnerük lesz, és idén összesen kétszázhúsz 1500 fő alatti településen váltottak mobilpostára, így országszerte mintegy 1400 településen működik mobilposta.

A posta számára az ünnepi időszak minden évben kiemelt jelentőségű, hiszen az e-kereskedelem volumene hagyományosan ekkor tetőzik.

Üzleti partnereik heti előrejelzést adnak a várható csomagfeladásaikról, ennek alapján megtervezik a logisztikai és humánerőforrás-kapacitásaikat, így év végén is fenn tudják tartani az év közben megszokott jó minőséget.

