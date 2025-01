Még titkolják, hogy mennyi pénz folyt be az elkobzott autók elárverezéséből

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy azoknak a gyorshajtóknak az autóját vehetik el, akik lakott területen a megengedettnél 80 km/h-val, illetve lakott területen kívül 90 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekednek. 2024 márciusa és novembere között így történt ez 164 autóval, azonban az érintett sofőrök pénzbírságot kaptak és elvették a jogosítványukat is. Így járt egy 19 éves magyar fiatalember is.

A portál most arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvény egyik érdekes aspektusa a lefoglalt járművek „hasznosítása”, ugyanis mind ez idáig a belügyminisztérium még nem tett közzé információt arról, hogy mennyi pénz folyt be az elkobzott járművek elárverezéséből.