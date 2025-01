Példának hozzák erre Somogyi András humorista reakcióit, aki a miniszterelnök és a tuktuksofőrök közös képe alá az alábbit találta odaböfögni:

Jaj de aranyos kép, családlátogatás is volt? Keresi a gyökereit a felcsúti dakota

Értelmezésük szerint ez a mondat „nem is annyira burkolt cigányozás”. Továbbá azt is megjegyzik, ezek szerint a humorista nem kedveli túlságosan a miniszterelnököt, ugyanis őt később „felcsúti szartartálynak”, illetve „felcsúti maláriának” nevezte, majd újfent rendkívüli intelligenciáról tett tanúságot azzal, hogy azt írta, Orbán Viktort azért „szeretik Indiában”, mert „nemcsak a tehén, hanem a patkány is szent állat”.