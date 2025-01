Orbán Viktor: Az ünnepek között is sokat dolgoztunk, január 17-én már a Kossuth Rádióban kezdek

Január elsején ért véget Magyarország EU-elnöksége. Másnap kivettem a szabadságom és tudtunk is indulni. Az EU-elnökség nagy menet volt, még nekem, sokat látott csatalónak is fel kellett kötni a gatyát. Itt Indiában sem pihenünk sokat, de azért jó kiszakadni az otthoni verkliből. Ha a külpolitikát nézzük, Trump hivatalba lépéséig most szélcsendesebb időszak van, utána beindul a nagyüzem.