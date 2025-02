A szentévben felélénkül a vallási turizmus: 30-35 millió zarándokot várnak Rómába

A becslések szerint évente mintegy 300-330 millió turista keresi fel a világ legfontosabb vallási helyszíneit, és mintegy hatszázmillió nemzeti és nemzetközi vallási utazást tesznek a világon. A vallási turizmus globális piacának méretét 2024-ben 1294 milliárd dollár értékűre becsülik (473 ezer milliárd forint), ennek 24,1 százalékát teszi ki a katolikus egyházhoz kötődő vallási turizmus – írja tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató.

A szentévben zarándokok millió látogatnak a Vatikánba (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Zarándokutak, vallási turizmus és gazdaság

A zarándoklás régi történelmi múltra tekint vissza, általános vallási szokás. A keresztényeknél Jézus Krisztus, Szűz Mária vagy egy bizonyos szent életének kiemelkedő helyszíneit keresték/keresik fel a hívők. Az elmúlt évszázadok és a mostani szentévi zarándoklatoknak is fő célpontja Róma és a Vatikán. Tavaly 13 millióan látogattak Rómába az olasz nemzeti turisztikai kutatóintézet (ISNART) szerint. A 2025-ös szentévben várhatóan jelentősen megnő a látogatók száma a legfőbb zarándokhelyeken Európában és Magyarországon is, de elsősorban Rómában, ahol 30-35 millió zarándokot várnak – írja az elemző.

A zarándoklat összefonódik a turizmussal

A zarándoklás kiemelt jelentőségű a 2025-ös szentévben is. A zarándokláshoz kapcsolódik a vallási turizmus, a turizmus egyik legősibb formája, mely mindig is jövedelmező üzletnek bizonyult. Jelenleg is – nem csak a korábbi évszázadok során – évente emberek milliói (nemcsak keresztények, hanem zsidók, muszlimok stb.) zarándokolnak, mely köré egy teljes iparág szerveződött: szálláshelyek, idegenvezetők, közlekedés-szállítás, sportkomplexumok és egyéb szórakozási lehetőségek, éttermek, kegytárgyüzletek. A nagy világvallások mindegyike óriási bázissal bír a tömeges vallási vagy zarándokturizmus helyszíneinek kiépítésére; templomok, székesegyházak, dzsámik, síremlékek és szent helyek ezreit keresik fel a látogatók világszerte. A Oeconomus tanulmánya kiemelte: a vallási turizmus további más turisztikai ágakhoz is kapcsolódik, mint az ökoturizmus és természetvédelem, a falusi és agroturizmus vagy az egészségturizmus. Világszinten a 30-40 éves korosztály teszi ki a piac legnagyobb részét (35,2 százalék), elsősorban a magasabb elkölthető jövedelem és rugalmasabb munkaidő-beosztás miatt.

A vallási turizmus globális piacának mérete 2024-ben 1294 milliárd dollár értékűre becsülik ( 473 ezer milliárd forint), ennek 24,1 százalék teszi ki a katolikus egyházhoz kötődő vallási turizmus.

értékűre becsülik ( forint), ennek 24,1 százalék teszi ki a katolikus egyházhoz kötődő vallási turizmus. 2031-ben a vallási turizmus globális piaca eléri a 2010 milliárd dollár t ( 734 ezer milliárd forint, 2024-es átlagos árfolyamon számolva).

t ( forint, 2024-es átlagos árfolyamon számolva). 2024 és 2031 között 6,5 százalékos éves növekedési ütemmel bővül az iparág.

Minden út Rómába vezet

Rómában két éve folynak intenzív előkészületek a szentév során várható látogatóhullám fogadására, bár a több mint 300 tervezett felújítási projektnek nem minden eleme készült el a szentév kezdetére. A városvezetés 1,3 milliárd eurót kapott az olasz államtól a jubileumi évfordulóra, valamint mintegy hárommilliárd eurót uniós forrásokból, illetve további négymilliárd euróból fejezik be Róma harmadik metróvonalát, összekötve a város két fő bazilikáját – a Szent Pétert és a Lateráni Szent János-bazilikát. A 25 évente megrendezett szentév jelentős kiadásokkal jár az alapvető munkálatok elvégzése érdekében, ugyanakkor hatalmas gazdasági lehetőséget is jelent, mivel a zarándokok és a turisták várhatóan fellendítik a helyi gazdaságot költéseiken keresztül Rómában és Olaszország többi részén. A becsült költések az odalátogatók által 17 milliárd eurót tesznek majd ki. Róma esetében a tervezett árbevétel 4-4,5 milliárd euró. Azonban más városok is profitálnak, például Nápoly 18 millió látogatóra számít, míg Velence a vendégéjszakák számának 25 százalékos növekedését várja a szentévben.

Európa Mária-kegyhelyei milliókat vonzanak évente Lourdes: 2023-ban 140 országból közel kilencmillió ember látogatott oda.

Fátima: 2023-ban rekordszámú, 6,8 millió zarándok érkezett.

Czestochowa: 4,5 millió zarándok érkezik évente.

Loreto: évente átlagosan mnégyillió zarándok fordul meg ott,

Međugorje: éves szinten pedig a kegyhelyet gondozó ferencesek több mint egymillió zarándokot fogadnak.

Magyarország gazdag vallásturisztikai és ehhez kapcsolódó kulturális értékekben. Egy 2013-as gyűjtés alapján hazánkban a vallásturisztikai attrakciók száma összesen megközelíti a négyezret. Ide sorolható a több mint 3500 épített templom, romtemplom és kápolna, több mint száz kálvária, valamint a kolostorok, egyházi kincstárak, püspöki paloták. Különféle zarándok- és búcsújáró helyek tekintetében is gazdag hazánk, a zarándokhelyek száma hatvan feletti. Egyes hazai zarándokhelyek tematikája és területi elhelyezkedése lehetőséget ad a hálózatosodásra, jelen esetben tematikus vallásturisztikai utak, azaz zarándokutak kialakítására. Hazánkban tíz ilyen tematikus zarándokút járható végig, ezek közül több kiemelkedő nemzetközi útvonalak részét képezi (Mária-út, Szent Jakab-zarándokút, Szent Márton-út) – összegezte az Oeconomus Gazdaságkutató.