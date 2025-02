Cashflow – Újabb árstop a láthatáron? + videó

Vegyes érzelmeket vált ki a szakmában, hogy egy újabb árstopot vezessen be a kormány. Regős Gábor sem tagadta le, hogy a hiánycél három százalék lenne, ami eddig 4,6 százalék volt, de a forint gyengülése miatt ez magasabb lesz. Véleménye szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium ezért tartotta fontosnak, hogy megszólaljon az árstoppal kapcsolatban, de hozzátette, ez nem egy hungarikum, ugyanis Horvátországban is bevezették ezt az intézkedést, erről lehet olvasni már napok óta a lapokban.

Kollégánk kérdésére a vezető közgazdász azt is megindokolta, miért magasabb az infláció. Mint fogalmazott januárban mindig megtörténik a „beárazás” a pénzügyi piacon, ellenben a szolgáltatások tekintetében ez március és április környékén jön majd el, ami nekünk jót fog tenni Regős Gábor szerint. Azt is megemlítette, hogy az olaj világpiaci ára is emelkedett, ami szintén hozzájárul az emelkedő inflációs adathoz. A közgazdász arra is rámutatott, hogy a jegybanki alapkamat változására rövid távon nem számít.

