Figyeli a tejárakat a kormány, hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj

Az élelmiszerárak kontroll alatt tartása közös érdek, ezért a kormány alacsony szinten tartja az inflációt, és ha kell, azonnal beavatkozik a magyar családok védelme érdekében. A tej és a tejtermékek olyan alapvető élelmiszerek, melyek a családok vásárlásainak meghatározó részét képezik, így azok megfizethetősége kiemelten fontos. A kormány ennek érdekében a kiskereskedők mellett a termelőket, feldolgozókat és kiskereskedőket tömörítő Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal is egyeztetett, valamint az online árfigyelő rendszer további tejtermékekkel való bővítését is kilátásba helyezte.

A kormány arra is kész, hogy a tejárakat befolyásolja, ugyanis nem csupán az aszályos időjárás áll a drágulás hátterében

Fotó: Kurucz Árpád

A drágulás oka ugyanis kettős: a tejek és tejtermékek áremelkedésének hátterében egyfelől nemzetközi tényezők állnak (a nyerstej árának emelkedése az aszály miatt megnövekvő takarmányárak és a tejhozamok csökkenése következtében), másrészt azonban kiskereskedelmi árrésemelkedés is azonosítható.

Főleg nők dolgoznak részmunkaidőben

A részmunkaidős foglalkoztatással a munkaerőpiac peremén lévő csoportok is könnyebben bevonhatóak a munka világába, így a diákok, a nyugdíjasok, a kisgyermeket nevelő szülők. Ezenkívül a technológiai-digitális fejlődéssel, a szabadidő felértékelődésével a fejlett gazdaságokban folyamatosan csökken a munkaidő, mely kihat a részmunkaidős foglalkoztatásra is.

Az Oeconomus gazdaságkutató Alapítvány tanulmányából kiderül, a nők esetében jelentősebb a részmunkaidős foglalkoztatás, mint a férfiaknál mind Magyarországon, mind európai szinten. Magyarországon 2023-ban 146 ezer nő és 80 ezer férfi dolgozott részmunkaidőben. Legnagyobb arányban a Dél-Alföldön (5,2 százalék) és az Észak-Alföldön (4,8 százalék) dolgoztak részmunkaidőben 2023-ban, míg legkisebb arányban a Közép-Dunántúlon (1,9 százalék) és Észak-Magyarországon (3,5 százalék).

Hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj

A magyar kormány inflációkövető nyugdíjemelést ígért 2025-ben, ennek megfelelően a nyugdíjak januártól 3,2 százalékkal emelkedtek, ami 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 ezer forintos emelést jelent. Februárban pedig már már ez az emelt összegű 13. havi nyugdíj érkezik.

Február 12-én a havi nyugdíj mellett a 13. havi juttatás is megérkezik a nyugdíjasok számlájára – közölte közösségi oldalán Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter rámutatott, hogy azoknak a nyugdíjasoknak, akik belföldi bankszámlára történő utalást kértek, a 13. havi nyugdíjat, illetve a 13. havi ellátást – külön utalási tételként – a nyugdíjfizetéssel azonos napon, vagyis február 12-én írják jóvá a bankszámlájukon. Hozzátette: azok, akik postai kézbesítést kértek, a 2024 novemberében megküldött nyugdíjkifizetési naptárból láthatják, hogy a 13. havi nyugdíjat, illetve 13. havi ellátást a február havi ellátással együtt kézbesíti a postás.

Nagy Márton: Kilábalt a recesszióból a magyar gazdaság

Az elmúlt év végén visszatért a növekedési pályára a magyar gazdaság, miután a nyers adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévben éves alapon nyers adatok szerint 0,4 százalékos növekedést ért el a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, míg az előző negyedévhez képest a szezonális és naptárhatással kiigazított adat 0,5 százalékos bővülést mértek, tehát a magyar gazdaság kilábalt a technikai recesszióból – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közleményéből, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy a múlt év egészét tekintve 0,6 százalékos volt a magyar GDP növekedése, ami az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik.

Orbán üzent a cinikusoknak: a kormány ki fogja szélesíteni a középosztályt, száguldani fog a gazdaság

„Cinizmus ide, cinizmus oda, szerintem az egy reális célkitűzés, hogy a középosztályt kiszélesítsük és megerősítsük” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, aki szerint a magyar gazdaság működésének ha van értelme, az az, hogy a középosztály erősödjön és szélesedjen. Ez utóbbi azt jelenti, hogy aki a középosztály alatt van, az olyan lehetőséghez jusson, hogy beléphessen abba a világba, ahol saját ingatlan és munka is van. Szerinte a szegénység ellen a legjobb orvosság a középosztály szélesítése. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy nem egyenletesen fog gyorsulni a növekedés, az igazi tempónövekedés a harmadik és a negyedik negyedévben várható. De szerinte már szép lesz az első és a második negyedévben is a korábbi időszakhoz képest. „Az igazából látható mindenki számára, hogy valóban egy új növekedési korszakba léptünk, na az majd a harmadik és negyedik negyedévben lesz érezhető.”

A Wizz Air pénzt fizet vissza az utasoknak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt

Megtévesztette utasait a Wizz Air, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt a cégnek visszatérítést kell fizetnie – közölte a Gazdasági Versenyhivatal pénteken az MTI-vel.

Az egy éve kezdődött versenyfelügyeleti eljárás szerint a légitársaság többletköltséget okozott az utasoknak azzal, hogy lényeges információt hallgatott el előlük a 2022. december és 2023. május közötti időszakban. A retúrjeggyel rendelkezők a visszaútnál az ingyenes online utasfelvételt mobiltelefonos böngészőből nem tudták elvégezni, ezért negyven euró – körülbelül 16 ezer forint – reptéri utasfelvételi díjat kellett fizetniük – ismertette a versenyhatóság. A Wizz Air elismerte a műszaki hibát, és vállalta, hogy kredit formájában több ezer fogyasztónak írja jóvá az utasfelvételi díj 120 százalékát, amelynek száz százaléka egy éven belül pénzben is lehívható. A kompenzáció már az eljárást megelőzően elkezdődött, a több ezer utasnak járó visszatérítés összege meghaladja a nyolcvanmillió forintot.