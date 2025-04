Berobbantották a kkv-hitelkeresletet az olcsóbb Széchenyi-kártya-hitelek

A program három vizsgált időszaka alapján világosan látható, hogy a csökkenő kamatszintek érdemben ösztönözték a hiteligényléseket mind a beruházási, mind a likviditási célú hiteltermékek esetében. Amikor 2024 novemberében a kormány döntése értelmében a beruházási típusú Széchenyi-kártya termékek kamatszintje a korábbi öt százalékról három és fél százalékra csökkent, megugrott a kereslet az érintett hiteltermékek iránt: 2025 február közepéig az ügyfelek összesített havi hitelkérelmeinek átlagos darabszáma 46 százalékkal, az igényelt átlagos havi összeg negyven százalékkal emelkedett a megelőző három hónaphoz képest.

Az érintett időszakban így összesen 4549 hitelkérelmet regisztráltak, ami hetven százalékkal haladta meg a 2024 augusztus–októberében befogadott hiteligények számát, míg az ügyfelek által igényelt 132,6 milliárd forintos összeg 62 százalékkal volt magasabb az előző három hónap 81,7 milliárdos értékénél.

Február 17-től a bankok és a Kavosz Zrt. önkéntes felajánlásának köszönhetően további 50 bázisponttal, három százalékra csökkent a Széchenyi-kártya beruházási hiteleinek kamatszintje, ami a hitelkereslet további élénkülését hozta magával. Az ügyfelek által beadott hiteligénylési kérelmek havi átlagos darabszáma a november–február közepe közötti időszakhoz képest több mint harmadával nőtt, de még plasztikusabb az összevetés 2024 nyarához képest, amikor átlagosan 892 jelentkező volt, hiszen idén tavasszal havonta átlagosan 1749 ügyfél igényelt Széchenyi-kártya beruházási hitelt. Az ügyfelek február és április közepe között havi átlagban 53,5 milliárd forintot igényeltek beruházási célra a bankoktól, szemben a november–februári időszak 37,9 milliárdjával, miközben 2024 augusztusa és októbere között az átlagos havi kölcsönösszeg alig 27,2 milliárd forint volt. Arra, hogy a kamatcsökkentés nagymértékben hat a keresletre, a likviditási típusú Széchenyi-kártya termékek adatai szolgáltatnak kiváló példát az államtitkár szerint.

A folyószámla- és likviditási Széchenyi-kártya-hitelek kimaradtak a novemberi kamatcsökkentésből. Ennek köszönhetően tavaly november és idén február között a megelőző három hónap adataival összehasonlítva a havi átlagos hiteligény darabszáma 12, az igényelt összeg pedig 46 százalékkal csökkent. Az ügyfelek olyannyira elfordultak a likviditási hitelektől, hogy az ilyen termékek részaránya az összes Széchenyi-kártya-folyósításból történelmi mélypontra süllyedt: nem volt még példa arra, hogy egy adott időszakban az igényléseknek alig 50 százalékát adják a Széchenyi folyószámlahitelek, mint ahogy arra sem, hogy az igényelt összeg tekintetében az ügyfelek által kért forrásnak kevesebb, mint 40 százaléka legyen az, amelyet a vállalkozások napi működésük biztosítására igényeltek.

A február 17-i kamatcsökkentés keretében a likvid típusú hitelek kamata ötről 4,5 százalékra csökkent, ami berobbantotta a folyószámla-jellegű Széchenyi-kártya termékek piacát.

A kamatcsökkentést követő két hónapban havonta átlagosan 2800 finanszírozási igény érkezett, ami 112 százalékkal magasabb az év eleji időszak átlagánál és 87 százalékkal haladja meg 2024 őszének adatait. A havi átlagban igényelt 133,1 milliárdos összeg közel négyszerese a tavaly november és idén február közti időszak átlagának, de kétszer nagyobb annál a 66,4 milliárdos átlagos havi összegnél is, amennyi kölcsönre tavaly nyáron jelentkeztek az ügyfelek. Szabados Richárd szerint a Széchenyi-kártya-program célzott kamatcsökkentései hatékony eszköznek bizonyultak a vállalkozói hitelkereslet élénkítésére. A kedvezőbb feltételek fokozott beruházási és működési hajlandóságot váltottak ki a hazai kkv-k körében, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez és a pénzügyi stabilitáshoz. Az államtitkár hangsúlyozta: a következő hónapokban a Széchenyi-kártya továbbra is a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások első számú finanszírozási terméke maradhat, a kedvező kondícióknak köszönhetően a nagyvállalatok mellett immár a kkv-szektorba is visszatérhet a hiteldinamika.