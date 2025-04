Egy elefántos videóval indult, mára globális médiabirodalom lett

Jelentős évfordulót ünnepel a héten a YouTube: pontosan húsz évvel ezelőtt, 2005. április 23-án került fel a videómegosztóra az első videó Me at the zoo címmel. A videót az egyik társalapító, Jawed Karim készítette, és alig 19 másodperc hosszú: a San Diegó-i állatkertben beszél benne az elefántok ormányáról. Senki sem sejtette akkor, hogy ezzel a szerény, alacsony felbontású felvétellel megkezdődik a digitális tartalomgyártás egyik legmeghatározóbb korszaka – a YouTube pedig pár év alatt amatőr videómegosztóból globális médiabirodalommá válik – írja a Világgazdaság.

A YouTube-ot három egykori PayPal-alkalmazott – Steve Chen, Chad Hurley és Jawed Karim – alapította, eredetileg azzal a céllal, hogy bárki könnyen megoszthassa saját videóit az interneten. A kezdeményezés gyorsan népszerű lett, és már 2006-ban megvette a Google, 1,65 milliárd dollárért.

Ez volt az a pillanat, amikor a YouTube sorsa végleg megváltozott: beindult a hirdetési modell, megjelentek a partnerprogramok, és a videók feltöltése már nemcsak önkifejezési forma lett, hanem üzleti lehetőség is.

A platform más részei is fejlődnek: mint sok más területen, úgy a YouTube háza táján is már megvannak a tervek, hogyan tudnák hasznosan felhasználni a generatív mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket. Neal Mohan, a YouTube vezérigazgatója az év elején azt nyilatkozta: „Nagyon optimista vagyok a YouTube jövőjét illetően. Még mindig csak az első vagy második játékrészben járunk. Még csak a jéghegy csúcsát érintettük, hogy mit érhetünk el olyan technológiákkal, mint a generatív mesterséges intelligencia.”

Azóta a YouTube új iparágat teremtett. A legnépszerűbb tartalomkészítők saját brandet, termékcsaládot, show-t és üzleti birodalmat építettek a csatornájuk köré. Sokuknak többmilliós követőtábora van, bevételük pedig messze túlszárnyalja a hagyományos médiában dolgozó hírességekét. A legnagyobb YouTube-sztárok nemcsak reklámokból, hanem szponzorációkból, saját termékekből, eseményekből és streamingjogdíjakból is bevételhez jutnak. És hogy kik azok, aki a legtöbb pénzt keresték az elmúlt években a YouTube-on? Kiderül a Világgazdaság összeállításából.