Légiforgalom: az idei nyáron még többet késhetnek a gépek

Az európai légi forgalom folyamatosan nő, évről évre egyre többen utaznak, a tendencia ez marad az iparági előrejelzések szerint. Tavaly öt százalékkal nőtt a járatok száma az Eurocontrol adatai alapján a 2023-as évhez képest. Az utasok több mint egyharmada legalább 15 perces késéssel érkezett meg 2024-ben. Az átlagos késés – minden okot figyelembe – véve 21,4 perc volt járatonként. A hírek szerint idén sem lesz jobb a helyzet. A nyaralóknak a járatok késésére kell számítaniuk ezen a nyáron is – figyelmeztettek az európai légi forgalmi irányítás szakemberei.

Az európai légi forgalom növekedése egyre több késést generál. Fotó: Shutterstock

A múlt évben sokaknak okozott bosszúságot a repülési idő kiszámíthatatlansága, a hosszas várakozás a túlzsúfolt európai repülőtereken. A késések fő okai között szerepelt:

a légiforgalom-irányítók hiánya,

a vártnál nagyobb forgalomnövekedés egyes területeken,

a gyakori kedvezőtlen időjárási körülmények,

valamint a járatok eredeti repülési tervtől való eltérése.

Az egyes országokban a késések aránya különböző volt. Például Görögországban az utasok 50,7 százaléka, Szerbiában pedig 49,1 százaléka tapasztalt késéseket vagy járattörléseket. Németországban a késési arány 44,4 százalék volt, míg Magyarországon nincsen pontos adat a késésekről, de a Budapestről felszálló járatok pontossága tavaly az európai átlagnál jobb volt.

A légi forgalom nem csökken

Az előrejelzések szerint a 2025-ös évben a járatok száma eléri a tizenegymilliót, ez a múlt évhez képest további növekedést jelent. Ez további nyomást gyakorol a légiforgalom-irányításra, különösen a már most is túlterhelt régiókban. Egyes légitársaságok, mint például a Ryanair és az EasyJet már most aggodalmukat fejezték ki a várható késések miatt, és sürgetik a légi forgalmi irányítási rendszerek reformját a helyzet javítása érdekében.​ Az európai légteret kezelő Eurocontrol szerint a fennakadás még nagyobb lehet, mint tavaly, amikor az utasok 2001 óta a legrosszabb késéseket tapasztalták – írja a The Times. A szervezet várakozásai szerint öt százalékkal több járatot fog irányítani, mint tavaly nyáron. Eurocontrol légiforgalom-irányítási műveletekért felelős vezetője szerint a helyzetet tovább romlott, mert Európában nagyon telített a hálózat, és minden probléma azonnal hálózati problémává válik. A szakember azt is mondta, hogy a nyáron várható forgalomnövekedés késéseket fog generálni. A brit portál szerint a légitársaságok főnökei egyre frusztráltabbak a késések miatt. Az Eurocontrol adatai szerint a 2024-es késések 2,8 milliárd euróba kerültek az iparágnak.

Már most is késnek a gépek

Az EasyJet azt közölte, hogy az év első két hónapjában 41 százalékkal nőtt a késések száma. A légitársaság operatív igazgatója szerint a késések megugrása aggasztó jel, és százmilliókba kerül a légitársaságoknak. Elmondta, hogy mindenki szeret reális menetrendekről beszélni, de ez nem mindig egyszerű. A légitársaságoknak be kell tartaniuk a menetrendet, különben a leszállási elvesztését kockáztatják. A késések egyre súlyosabbak, főleg nyáron, és a légitársaságok is ekkor küzdenek a munkaerőhiánnyal. A Ryanair főnöke, Michael O’Leary azt mondta, az idei nyár rosszabb lesz, különösen hétvégeken. Azt is hozzátette: Európának meg kell javítania a rendszert, mert nevetségesen drága díjakat fizetnek a légitársaságok.

Jól fizető szakma, de hosszú a képzés

A légiforgalom-irányítók fizetése Európában jelentősen eltérhet az egyes országokban, és számos tényezőtől függ, mint például a tapasztalat, a munkavégzés helye és a munkáltató. A képzés hosszas, a fizetések meglehetősen jók, Németországban, az Egyesül Királyságban és Franciaországban is 105–110 ezer eurót keresnek éves szinten a szakemberek. ​