Nagy a baj az európai légitársaságoknál: késések és magas költségek árnyékolják be a harmadik negyedévet

Az iparág előtt álló kihívások ellenére néhány pozitív jelre is felfigyelhetünk. Az IAG például továbbra is építi erősségét az észak-atlanti piacon, és kevesebb szállítási késedelemmel szembesül, mint versenytársai. A társaság várhatóan november 8-án 1,78 milliárd eurós működési nyereségről számol be, ami kétszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest.