Másfél milliárdos kár mutatkozik a bárányexportban

Másfél milliárd forintos kár érte eddig a hazai juhágazatot az élőbárány-árak csökkenése miatt. A húsvéti bárány kiszállítása nehezebbé vált, de működik. Most mindenki abban reménykedik, hogy nem terjed tovább a ragadós száj- és körömfájás, mert ha igen, akkor hosszabb távon az olasz piac is átállna más beszállítókra – írja a Világgazdaság.

A fertőzés terjedése miatt egyre bizalmatlanabbak a piacok Fotó: Világgazdaság

Egyre bizonytalanabb a piac a ragadós száj- és körömfájás-fertőzés miatt

„Sajnos nagyon izgalmassá váltak az elmúlt napok a hazai kiskérődző-ágazatban. A húsvéti bárány értékesítése szempontjából ez most kulcsidőszak, és az újabb kitörések azt eredményezték, hogy a piacok is figyelnek és egyre bizalmatlanabbak – számolt be a lapnak a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegség újabb két Győr-Moson-Sopron vármegyei megjelenésére utalva Mezőszentgyörgyi Dávid, a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.

A kitörések és az uniós jogszabály megjelenése között szokott lenni néhány napos időszak, amikor a tagállamok egyéni intézkedéseket is bevezethetnek. A juh- és kecskepiacot tekintve, a húsvéti bárányok szállítása miatt Magyarország számára most Ausztria és Szlovénia érdekes, az Olaszországba, és Németországba irányuló szállítások miatt. Ez a két ország azt vezette be, hogy a magyar kamionok átmehetnek a területükön, de nem állhatnak meg, csak a célállomáson. A Magyarországról kiszállított bárányok 95-98 százaléka egyébként ebben az időszakban Olaszországa kerül.

Bár fertőzés nincs, a kár már jelentős

Az olasz hatóságok is intézkedtek, amelyekről nem hivatalosan annyi tudható, hogy az ottani vágóhidakon vérvizsgálatokat végeznek a Magyarországról érkező bárányokon. Ezt már több hete bevezették, de most kiterjesztették a Magyarország teljes területéről érkező bárányokra, és eddig egy pozitív eset sem volt, mint ahogyan a magyar vizsgálatok sem találtak egyetlen RSZKF-vírussal fertőzött kiskérődzőt sem. Ez az intézkedés viszont jelentősen lassítja a szállítmányokat és az árban is jelentkezik:

a kilónként 2500 forintól indult élőbárány-ár a másfél héttel ezelőtti 1900-ról most már 1800 forintra esett. Emiatt a hazai juhágazat már másfél milliárd forintos veszteséget szenvedett el, annak ellenére, hogy egyetlen kiskérődzőben sem mutattak ki vírust

– hangsúlyozta Mezőszentgyörgyi Dávid.

Nem csak az élő állatokat érinti a korlátozás

A szakértő szerint probléma, hogy a korlátozás nemcsak az élő állatokat, hanem a húst is érinti, szemben a kiskérődzők pestisével, amelynél húsra nincs korlátozás. Sőt, mivel a januári kitörés óta egy eset sem fordult elő, ha ez így marad, az e miatt a betegség miatt elrendelt szigorításokat április 9-én feloldják. Ez legalább egy jó hír a mostani helyzetben – jegyezte meg.

Az olaszok egyébként az uniós szabályok szerint nem is vezethetnének be korlátozást. Ráadásul a magyar bárány nagyon kell az olasz vágóhidaknak, mert Románia a kiskérődzők pestise miatt beszüntette a szállításokat, és húst ugyan vihetne, de az más minőséget jelent, mert az olaszok a friss vágást szeretik.

Bár húsvét környékén itthon is többen keresik, de még így is nagyon alacsony, fejenként és évente mindössze húsz deka körüli a juhhúsfogyasztás.

Az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum ezért idén is fogyasztásösztönző kampányt indított, amelyben felhívják a figyelmet a hazai juh- és bárányhúsfogyasztás hagyományaira.