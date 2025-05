Budapest Airport: indul a zajvédelmi program ötödik üteme

A VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport és a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a környéken élők életminőségére, és fontosnak tartja, hogy a repülőtér a környező településekkel és kerületekkel együtt fejlődjön. A támogatások mellett a vállalat a környezeti hatások további mérséklése érdekében mindenki számára hozzáférhető zajmonitorrendszert működtet, a mélyalvási időszakban üzemelő légitársaságok által fizetendő díjat pedig megemelte – közölte a Budapest Airport.

A Budapest Airport folytatja a zajvédelmi programot a környezeti hatások csökkentése érdekében. Fotó: Kurucz Árpád

Annak érdekében, hogy a program a bevonandó településrészek lakóinak igényeihez igazodjon, a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport a programot az érintett kerületek és települések polgármestereivel konzultálva alakította ki. A most induló fázisra 2025. szeptember 5-ig jelentkezhetnek az érintett ingatlantulajdonosok, a kivitelezés pedig ezt követően kezdődik.

Már jelentkezhetnek a Budapest Airport környékén lakók

Már lehet jelentkezni a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány zajvédelmi programjának ötödik fázisára.

A meghatározott területek ingatlantulajdonosai kérhetik az ingatlanok lakó- és pihenőhelyiségeiben található nyílászárók utólagos szigetelését vagy cseréjét, illetve a hálószobákba szellőztetőberendezés telepítését.

A zajvédelmi program három éven keresztül, több ütemben valósul meg, a repülőtér közelében élők zajterhelésének csökkentése érdekében. Az eddigi jelentkezők száma eléri az 1200 ingatlantulajdonost. A program legújabb, ötödik fázisában érintett lakóingatlanok tulajdonosait a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány május folyamán levélben is tájékoztatja a program részleteiről és a jelentkezés menetéről. Az érdeklődők postai úton vagy elektronikusan is leadhatják jelentkezésüket, a zajvedelem.bud.hu weboldalon pedig további részleteket olvashatnak, illetve a gyakran felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak.