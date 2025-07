Egy vacsora árából kijöhet egy teljes nyaralás utasbiztosítása

autós asszisztenciával is kiegészítve akár 10 ezer forint alatt is megúszható a biztosítást tekintve.

8-10 ezer forintos biztosítási díjért akár 100 millió forint is lehet az orvosi ellátásra vonatkozó térítés felső határa, poggyászkár esetén pedig 250-350 ezer forint között találhatunk megoldást.

Ha ennél magasabb térítési összegeket szeretnénk, akkor elérhető drágább biztosítás is, valamivel több, mint 16 ezer forintért. Ezért az összegért nincs felső határa az orvosi ellátásra vonatkozó térítésnek és egy esetleges poggyászkárra is 400 ezer forintnál húzza meg a felső határt a biztosító. Az autós asszisztenciának köszönhetően pedig a gépjármű is védve van, legyen szó balesetről vagy valamilyen váratlan meghibásodásról.