sztrájkLufthansalégiközlekedés

Újra kétnapos sztrájkba kezdett a német légitársaság, budapesti járatok is érintettek

Ismét sztrájk van a Lufthansánál, ezúttal a légiutas-kísérők akarnak érvényt szerezni a követeléseiknek. Ez már az ötödik munkabeszüntetés idén a német légitársaságnál.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 8:43
Frankfurt, Germany - July 24, 2016: Aerial view of Lufthansa aircraft parked at Frankfurt Airport (FRA), which serves as the largest hub for Lufthansa. iStock Editorial Nate Hovee
Ilusztráció Fotó: iStock Editorial Nate Hovee
Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására.

A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy húszezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol. A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg. Várhatóan ismét több száz járatot kell törölni, köztük a Budapest Airport honlapja szerint a Frankfurtból és a Münchenből Budapestre tartó és az innen induló járatokat is.

A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál. Legutóbb hétfőn törölték a légitársaság budapesti járatait a pilóták sztrájkja miatt. 

