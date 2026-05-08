E20-as benzin: a prémium üzemanyagok jelenthetik a kiutat a régebbi autók tulajdonosainak

Ezért teljesen logikus forgatókönyv lenne, hogy a „közönséges” 95-ös átáll E20-ra, miközben a prémium 98/100-as üzemanyagok E5 vagy legfeljebb E10 maradnak. Ez az autógyártók és a prémiumüzemanyag-gyártók számára üzletileg is kedvező lehetne, hiszen a régebbi vagy érzékenyebb motorokkal hajtott járművek tulajdonosai hajlandók többet fizetni, a sportautók és tuningmotorok piacán pedig továbbra is fontos az alacsony etanoltartalom és a stabil égési karakterisztika.

Érdekes kérdés, hogy ki lehet-e szintetikus komponensekkel váltani a bioetanolt. Az Orlen által használt szintetikus komponens, az úgynevezett ETBE (terc-butil-etil-éter), ami sokkal „benzinszerűbben” viselkedik, mint a bioetanol, és kevesebb problémát jelent a régebbi üzemanyagrendszerek számára.

A szintetikus komponensek szélesebb körű használata tehát a 100-as prémiumbenzinek esetében több mint valószínű. A magas oktánszámot ugyanis egyre nehezebb hagyományos finomítással előállítani, miközben a környezetvédelmi szabályok szigorodnak – mutatott rá Toldi Ottó. Másrészt számíthatunk arra, hogy a minőségért és a környezet fokozottabb védelméért áldozni hajlandó fogyasztói réteg körében népszerű lesz ez a megoldás.

Adódik a kérdés, visszatérhet-e a korábban népszerű E85-ös benzin, ami kedvező ára miatt a magasabb fogyasztás ellenére is megérte. Az ilyen üzemanyag jobban ellenáll a kopogásos égésnek, agresszívabb gyújtást tesz lehetővé, és a tuningolt motorok is nagyobb teljesítményt tudnak kihozni belőle. Az E85 azonban jóval agresszívebb üzemanyag a hagyományos benzinnél, de még az E10-nél és E20-nál is. Megköti a vizet, még nagyobb terhelést ró a tömítésekre, csövekre és az üzemanyagrendszer egyes elemeire. Sok tulajdonos tapasztalt hidegindítási nehézségeket, üzemanyagpumpa-kopást vagy különféle korróziós problémákat. Bár sok motor „elment” E85-tel, ez nem jelentette azt, hogy hosszú távon is erre tervezték őket – mondta a vezető kutató.

Ám ahogyan rámutatott, a legfontosabb az E20-szal kapcsolatban, hogy az EU-nak állást kéne foglalnia abban, mit tervez 2035 után a belső égésű motorokkal.