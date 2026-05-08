prémiumeurópai bizottságbenzine20üzemanyag

E20-as benzin: a prémium üzemanyagok jelenthetik a kiutat a régebbi autók tulajdonosainak

Az ötlet támogatói szerint az új üzemanyag csökkentheti az olajfüggőséget, a bioetanol-tartalom miatt mérsékelheti a károsanyag-kibocsátást, és akár olcsóbb előállítást is lehetővé tehet. Az E20-as benzin bevezetése várhatóan fokozatos lenne: először az újabb modellek kapnának teljes kompatibilitást. A régebbi járművek tulajdonosai valószínűleg prémiumot tankolnának, ám ettől is fontosabb kérdés, mi az EU terve a belső égésű motorokkal.

M. Orbán András
2026. 05. 08. 5:30
Fotó: BW India
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezért teljesen logikus forgatókönyv lenne, hogy a „közönséges” 95-ös átáll E20-ra, miközben a prémium 98/100-as üzemanyagok E5 vagy legfeljebb E10 maradnak. Ez az autógyártók és a prémiumüzemanyag-gyártók számára üzletileg is kedvező lehetne, hiszen a régebbi vagy érzékenyebb motorokkal hajtott járművek tulajdonosai hajlandók többet fizetni, a sportautók és tuningmotorok piacán pedig továbbra is fontos az alacsony etanoltartalom és a stabil égési karakterisztika.

Érdekes kérdés, hogy ki lehet-e szintetikus komponensekkel váltani a bioetanolt. Az Orlen által használt szintetikus komponens, az úgynevezett ETBE (terc-butil-etil-éter), ami sokkal „benzinszerűbben” viselkedik, mint a bioetanol, és kevesebb problémát jelent a régebbi üzemanyagrendszerek számára.

A szintetikus komponensek szélesebb körű használata tehát a 100-as prémiumbenzinek esetében több mint valószínű. A magas oktánszámot ugyanis egyre nehezebb hagyományos finomítással előállítani, miközben a környezetvédelmi szabályok szigorodnak – mutatott rá Toldi Ottó. Másrészt számíthatunk arra, hogy a minőségért és a környezet fokozottabb védelméért áldozni hajlandó fogyasztói réteg körében népszerű lesz ez a megoldás.

Adódik a kérdés, visszatérhet-e a korábban népszerű E85-ös benzin, ami kedvező ára miatt a magasabb fogyasztás ellenére is megérte. Az ilyen üzemanyag jobban ellenáll a kopogásos égésnek, agresszívabb gyújtást tesz lehetővé, és a tuningolt motorok is nagyobb teljesítményt tudnak kihozni belőle. Az E85 azonban jóval agresszívebb üzemanyag a hagyományos benzinnél, de még az E10-nél és E20-nál is. Megköti a vizet, még nagyobb terhelést ró a tömítésekre, csövekre és az üzemanyagrendszer egyes elemeire. Sok tulajdonos tapasztalt hidegindítási nehézségeket, üzemanyagpumpa-kopást vagy különféle korróziós problémákat. Bár sok motor „elment” E85-tel, ez nem jelentette azt, hogy hosszú távon is erre tervezték őket – mondta a vezető kutató.

Ám ahogyan rámutatott, a legfontosabb az E20-szal kapcsolatban, hogy az EU-nak állást kéne foglalnia abban, mit tervez 2035 után a belső égésű motorokkal.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.