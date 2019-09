Jelentősen csökkent az adóelkerülés

Tállai András: Eddig százmilliárdok érkeztek a kincstárba a feketegazdaság letöréséből

Kulcskérdés idehaza, hogy az adóhivatal minél több gazdasági szereplőtől beszedje a forgalmi adót, a növekvő állami bevétel ugyanis számos intézkedés, például adócsökkentés vagy extra juttatások fedezetét adhatja – mondta lapunknak a pénzügyminiszter helyettese annak kapcsán, hogy egy friss felmérés szerint jelentősen csökkent idehaza az adóelkerülés. Tállai András rámutatott: míg a Gyurcsány-kormány alatt száz forintból legalább 22 nem érkezett be a kincstárba, addig a kiesés ma már csupán kilenc forint. Ez kisebb a régiós és bizonyára az uniós átlagnál is.

Áfarés – e furcsa kifejezés az egyik legfontosabb adóügyi, adóigazgatási mérőszámot jelöli. Az áfarés ugyanis – százalékban kifejezve – azt mutatja meg, mekkora a különbség az államot elvben megillető forgalmi adó és a ténylegesen be is érkező összeg között. – Nem is olyan régen Magyarország elég rosszul állt ez ügyben. A Gyurcsány–Bajnai-kormány időszakának végén – a szakértői becslések szerint – száz forgalmi adóforintból legalább 22 nem érkezett be, a pénz kézen-közön eltűnt – idézte fel a 2010-es viszonyokat kérdésünkre a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár szerint ez is a balliberális gazdaságpolitika csődjét mutatta meg. – Folyamatosan emelték az adókat, arra viszont nem gondoltak, hogy a közterhet be is kellene szedni. Nem csoda, hogy az államkincstár végül kongott az ürességtől, és jöttek az újabb megszorítások, a trükkök százai, végül a brutális nemzetközi kölcsönök – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Mint mondta, mára a helyzet alapvetően megváltozott. A magyar áfarés 2010 óta folyamatosan csökken, 2014-ben húsz százalék alá esett, tavaly pedig – az Európai Bizottság legfrissebb becslése szerint – már csupán kilenc százalék volt. Eszerint az elmúlt évben száz beszedhető áfaforintból 91 meg is érkezett az adóhivatalhoz. – A hazai adóelkerülés kisebb, mint a régiós átlag, s valószínűleg az unió egészének átlagát sem éri el. Az élre törtünk az adócsalás elleni küzdelemben, ráadásul eredményeinket kizárólag magunknak köszönhetjük – mondta Tállai András arra utalva, hogy az elmúlt években több, a feketegazdaság letörésére alkalmas, hazai fejlesztésű informatikai rendszert alakított ki az adóhivatal.

A kereskedelmi ágazat 2014-ben állt át az online pénztárgépekre, 2015 óta működik a közúti áruszállítást ellenőrző rendszer, rövid nevén az ekáer, tavaly pedig üzembe helyezték az online számlázás szisztémáját. – Saját kialakítású megoldásaink hatékonyak, olyannyira, hogy bizonyos államok átvennék azokat. Az online pénztárgépek működését például a görögök áprilisban már tanulmányozták, de érdeklődik a rendszer iránt Kolumbia és Szaúd-Arábia is – említette meg az államtitkár. Hozzátette: mindez nem csoda, az elektronikus ellenőrzési megoldások néhány év alatt több száz milliárd forint bevételt hoztak az államnak. – Idehaza kulcskérdés – folytatta a miniszterhelyettes –, hogy az adóhivatal minél több gazdasági szereplőtől beszedje a forgalmi adót, s minél kisebb tér maradjon az adóelkerülésre. Az egyre emelkedő adóbevételek teremthetnek ugyanis fedezetet fejlesztésekre, béremelésre, extra juttatások kifizetésére és persze újabb adócsökkentésre. – A mostani kormány ugyanis – szemben Gyurcsányékkal – a cégek és a magánszemélyek terheinek mérséklésében hisz – mondta Tállai András, majd azzal zárta szavait: amíg a Fidesz–KDNP határozhatja meg az adóügyek alakulását, addig nem lesz sem megszorítás, sem ingatlanadó.