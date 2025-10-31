Magyar ismét lebukott

Bartus László Facebook: „Miután Magyar szembesült azzal, hogy az általa becsapott ellenzéki szavazók felháborodtak azon, hogy nem támogatta a Sziget megrendezését a szavazatával, fordított a köpönyegen. Megijedt, hogy lelepleződött, ami sok mandátumba (és főleg pénzbe) kerülhet, ha a fiatalok nem szavaznak rá. Ezért villámgyorsan megegyezett a Sziget alapítójával, a nem túl erős jellemről tanúskodó Gerendai Károllyal: semmibe véve a fővárosi közgyűlést, ahol előtte egy nappal az ő utasítására a Sziget ellen szavaztak az emberei, különalkut kötött. Így azonban még inkább leleplezte magát.”



