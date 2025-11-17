Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 17. 14:56

Így írnak ők – November 17., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Puzsér Róbert, Csillag István, Lánczi Tamás, Boros Bánk Levente és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk.

Puzsér Róbert

„A pszichopátiás fenyegetés a jelenkor legfőbb krízise és kihívása”

Csillag István

„Hullarabló” állásfoglalás

Lánczi Tamás

„Idegen zsoldban álló propagandisták”

Boros Bánk Levente

Ez az erkölcstelenség netovábbja

Dezse Balázs

„Mégis miért gyűlölsz?”

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekusa

Megy a Szabad Európa, jön a BBC

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Karácsony Jézus nélkül

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekértelem

Minden, ami meg fog történni, megtörtént már…

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBrüsszel

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

