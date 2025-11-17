Így írnak ők – November 17., délután

labdarúgás

Elöntötte a tiszásokat a káröröm, hogy a nemzeti válogatottunk nem jutott ki a foci vb-re

Végre volt ok énekelni a Nélküledet! Szoboszlai suttyó paraszt, mindenért Orbán Viktor a hibás – tobzódnak a kárörömben a tiszások, miután a magyar válogatott elbukta a foci vb-selejtezőt.