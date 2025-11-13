Itt felmérés, ott kutatás – erről ennyit...

Hargitai Miklós Népszava: „A Fidesz jó, a Tisza rossz; a fideszesek jó embereket szeretnek, a tiszások rosszakat – ezt a nem túl szofisztikált üzenetet próbálja közvetíteni a méltán elismert („Tarlós magabiztosan vezet”) Nézőpont Intézet legújabb úgynevezett kutatása. A felmérés megállapította, hogy míg a fideszesek Leó pápát és korunk másik nagy humanista gondolkodóját, Donald Trumpot kedvelik felettébb, a tiszások inkább olyan figurákba vetik a bizalmukat, mint Ursula von der Leyen vagy (brrrr) Zelenszkij.”