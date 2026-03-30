Százezer drukker akar bejutni a meccsre, teljes őrület tört ki az országban

Koszovó olyan dobásra készül, amely példátlan ennek a függetlenségre törekvő nemzet történetében. Kedden este Pristinában ugyanis a török labdarúgó-válogatott elleni esetleges győzelme azt jelentené, hogy Koszovó kijutna az idei labdarúgó-világbajnokságra. Koszovó már most, egy nappal a nagy meccs előtt teljes lázban ég.

Lantos Gábor
2026. 03. 30. 4:49
A koszovói labdarúgó-válogatott egy lépésre van a világbajnoki kijutástól Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
Amikor megejtették a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőcsoportjainak sorsolását, senki sem foglalkozott komolyan Koszovó csapatával. Miért is tette volna bárki ezt, amikor a csoportban melléjük húzták a svédeket, a svájciakat és Szlovéniát. Koszovót legfeljebb a csoport harmadik helyére várták, mert abban szinte mindenki biztos volt, hogy a svédek és a svájciak egymás között rendezik le az első két hely sorsát. Erre a feltételezésre alaposan ráerősített az első forduló, mert 2025. szeptember 5-én Svájc 4-0-ra verte meg Koszovót Bázelben. Ám azt senki sem gondolta, hogy ebben a selejtezőben ez lesz Koszovó első és utolsó veresége.

Koszovó öröme: Albion Rrahmani (balra) és Fisnik Asllani ünnepel a szlovákok legyőzése után(Fotó: JOE KLAMAR / AFP)

Koszovó hihetetlen meccsei a vb-selejtezőkön

Meg azt sem, hogy a kis balkáni csapat oda-vissza megveri a svédeket (Pristinában 2-0, Göteborgban 1-0), meg azt sem, hogy Szlovéniában is nyerni tudnak és odahaza nem kapnak ki Svájctól. 

A svéd csapat váratlan összeomlása és Svájc meggyőző fölénye azt jelentette, hogy ebben a csoportban Koszovó végzett a második helyen és várhatta a pótselejtező sorsolását.

Az első pótselejtezőn Szlovákia ellen idegenben 2-1-es hátrányból fordítva nyert 4-3-ra, így jutott el oda, hogy kedden este Pristinában Törökország ellen vívhat ki-ki mérkőzést a vb-re jutásért. 

2021-ben Koszovó a világbajnoki selejtezőcsoportjának utolsó helyén végzett, egyetlen győzelmével. A mostani selejtező megkezdésekor a 99. helyen álltak a világranglistán, olyan országok is megelőzték őket, mint Luxemburg. A világbajnoki szereplés elképesztő teljesítmény lenne egy olyan nemzet számára, amelynek függetlenségét 2008-ban kiáltották ki, és amely csak 2016-ban csatlakozott a FIFA-hoz és az UEFA-hoz. Koszovóban kevesebben élnek, mint Magyarországon. Abba most tényleg ne menjünk bele, hogy a futballra mennyi pénzt tudtak fordítani, mert ennek az összevetésnek sem lenne sok értelme.

Koszovó egyetlen lépésre van attól, hogy a neve odakerüljön az Egyesült Államok, Ausztrália és Paraguay mellé.

Ha ugyanis kijutna, akkor abba a csoportba (D) kerülne, ahol a vb fő házigazdája mellett ezek a csapatok sorakoznak. Elnézve ezt a beosztást és a koszovóiak eddigi meccseit, arra sem lennének esélytelenek, hogy ebből a négyesből továbbjussanak.

Lázban egész Koszovó

De ne menjünk ennyire előre, mert Koszovó előtt most ott tornyosul a sokkal rutinosabb, gazdagabb és a keddihez hasonló meccseket már többször lejátszó Törökország, amely nem az áldozati bárány szerepében akar tetszelegni. A koszovói válogatott német szövetségi kapitánya, Franco Foda érzi a felelősség súlyát. A szakember vasárnap arról beszélt, hogy több mint százezer ember szeretne bejutni a pristinai stadionba, ami teljes képtelenség. 

Ennek a kis pályának a teljes befogadóképessége mindössze 14 ezer fő, azaz tényleg szerencsés lehet az, aki a helyszínen láthatja a nagy meccset.

„Egy olyan nemzet számára, mint Koszovó, a futball több, mint egyszerű sport. Nemzeti csapatként ennek a népnek az elsős zámú és legfontosabb szimbóluma lettünk.” Ezeket a gondolatokat a Melbourne City csapatában játszó Elbasan Rashani mondta el a keddi mérkőzés előtt. 

Agim Ademi, a Koszovói Labdarúgó-szövetség elnöke a Szlovákia ellen idegenben megnyert pótselejtező után nemzeti hősöknek nevezte a koszovói játékosokat. Szlovákia pedig gyászba borult. Ráadásul Szlovákia azon európai államok közé tartozik, amely nem ismeri el Koszovó függetlenségét és önálló státuszát. (Magyarország igen.) A szlovákok a kiesés után maró gúnnyal jegyezték meg, hogy Koszovó úgyis kiesik a következő körben. Hogy ezt mire alapozták, azt nem lehet tudni. Az sem mellékes, hogy a szlovákok elleni összecsapás volt Koszovó történetének 100. válogatottbeli labdarúgó-mérkőzése.

Franco Foda szövetségi kapitány szerint a keddi mérkőzésen a legfontosabb az lesz, hogy a koszovói csapat meg tudja őrizni a nyugalmát. „Érzelmes, a végletekig túlfűtött szurkolóink vannak, ez nem vitás.

Ugyanakkor most nekik is meg kell tanulni higgadtnak maradni, ami ebben a helyzetben egyáltalán nem egyszerű feladat.

A sikert ugyanis csak a nyugalom megőrzésével érhetjük el.”

Kosovo's German Head coach Franco Foda gestures during the FIFA World Cup 2026 Group B European qualification football match between Kosovo and Sweden at the Fadil Vokrri Stadium in Pristina, on September 8, 2025. (Photo by Armend NIMANI / AFP)
Franco Foda, a koszovói válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: ARMEND NIMANI / AFP)

Koszovó sztárcsatára, Vedat Muriqi, aki a spanyolországi Mallorca csapatában játszik, azt mondta, hogy a világbajnokságra való kijutás egy játékos karrierjének csúcsa, és már csak egy lépés van hátra. „Ha ez a lépés sikerül, boldogságot is hozhatunk az embereknek egész Koszovóban” – mondta. Törökország – amely a világranglista 23. helyén áll – azonban komoly kihívást jelent Koszovó számára. Vedat Muriqi erről így beszélt: „Ismerjük Törökországot. 

Jobb csapat, mint Szlovákia. A gyengeségeiket is ismerjük. A legjobbat kell nyújtanunk.

A szurkolók támogatásával azt hiszem, hogy egy kicsit könnyebb dolgunk lesz, mintha idegenben kellene pályára lépni.”

Koszovó és Törökország: két jó barát

A keddi meccs további érdekessége, hogy a koszovói és a török szövetség mindig is nagyon jó kapcsolatot ápolt egymással. Pristinában például létezik az a park, amelynek neve: Koszovó-Török barátság park. 

Mint azt már leírtuk, a FIFA csak 2016-ban ismerte el Koszovót, de két évvel ezt megelőzően, 2014-ben a török és a koszovói válogatott már játszott egymással barátságos (nem hivatalos) meccset. „2014-ben senki sem akart ellenünk pályára lépni, mert Koszovót sem a FIFA, sem az UEFA nem ismerte el, s akkor bizony kockázatos lépésnek tűnt, hogy egy nem létező válogatott ellen bárki is pályára lépjen” – idézte fel a 12 évvel ezelőtti történteket Agim Ademi, a Koszovói Labdarúgó-szövetség elnöke. „Ebben a kényes helyzetben a török szövetség olyan nemes cselekedet vitt véghez, amit sosem felejtünk el nekik. 

Eljöttek Mitrovicába és meccset játszottak velünk. A sors különös fintora, hogy 12 évvel később épp ellenük kell játszani a vb-re jutásért.

Akkor a török csapat 6-1-re nyert ellenünk.”

Kosovo's forward #11 Fisnik Asllani celebrates after the play-off 2026 FIFA World Cup European qualification semi-final football match between Slovakia and Kosovo in Bratislava on March 26, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Fisnik Asllani öröme a szlovákok legyőzése után (Fotó: JOE KLAMAR / AFP)

Ez a 6-1-es vereség volt amúgy a koszovói válogatott második meccse és az első olyan mérkőzés, amelyen gólt rúgtak. (Koszovó történetének első válogatott mérkőzése egy Haiti ellen elért 0-0 volt szintén 2014-ben.) 

Koszovó válogatottjának fejlődését sokan robbanásszerűnek írják le.  A Hoffenheimben játszó Fisnik Asllani azt mondta, teljesen mindegy, hogy sokan a törököket tartják esélyesebbnek. „Nem érdekel minket ez. Szlovákia vagy Svédország ellen senki sem adott sanszot nekünk, aztán mégis megmutattuk, hogy mit tudunk” – replikázott a Németországban futballozó játékos.

Koszovó történelmi meccsre készül és ez az egész világot lázban tartja. Az amerikai Joe DioGuardi, aki koszovói-albán származású és aki a republikánus párt képviselőjeként 1985 és 1989 között volt hivatalban, érzelmes üzenetet küldött a koszovói csapatnak. Ebben azt írta, hogy Washingtonban mindig is harcolt a koszovói albánok jogaiért. Nagyon szívesen ott lenne a keddi meccsen, de ez nem lehetséges. Koszovó olyan dolgot tett már eddig is, amire senki sem gondolt. Mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Üzenetében felidézte Kasztrióta György, ismertebb nevén Szkander bég alakját. Ezt írta: „Megvan bennetek az erő, a szellemiség, hogy olyanok legyetek, mint Szkander bég volt. 

Le tudjátok győzni a török csapatot. Gondoljatok csak bele, mi mindent ért el Szkander bég.

Szívesen lennék veletek Pristinában, de alig várom, hogy személyesen találkozzunk itt, az Egyesült Államokban a világbajnokságon.”

A Koszovó–Törökország mérkőzés kedden este 20.45-kor kezdődik Pristinában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

