Százezer drukker akar bejutni a meccsre, teljes őrület tört ki az országban

Amikor megejtették a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőcsoportjainak sorsolását, senki sem foglalkozott komolyan Koszovó csapatával. Miért is tette volna bárki ezt, amikor a csoportban melléjük húzták a svédeket, a svájciakat és Szlovéniát. Koszovót legfeljebb a csoport harmadik helyére várták, mert abban szinte mindenki biztos volt, hogy a svédek és a svájciak egymás között rendezik le az első két hely sorsát. Erre a feltételezésre alaposan ráerősített az első forduló, mert 2025. szeptember 5-én Svájc 4-0-ra verte meg Koszovót Bázelben. Ám azt senki sem gondolta, hogy ebben a selejtezőben ez lesz Koszovó első és utolsó veresége.

Koszovó öröme: Albion Rrahmani (balra) és Fisnik Asllani ünnepel a szlovákok legyőzése után(Fotó: JOE KLAMAR / AFP)

Koszovó hihetetlen meccsei a vb-selejtezőkön

Meg azt sem, hogy a kis balkáni csapat oda-vissza megveri a svédeket (Pristinában 2-0, Göteborgban 1-0), meg azt sem, hogy Szlovéniában is nyerni tudnak és odahaza nem kapnak ki Svájctól.

A svéd csapat váratlan összeomlása és Svájc meggyőző fölénye azt jelentette, hogy ebben a csoportban Koszovó végzett a második helyen és várhatta a pótselejtező sorsolását.

Az első pótselejtezőn Szlovákia ellen idegenben 2-1-es hátrányból fordítva nyert 4-3-ra, így jutott el oda, hogy kedden este Pristinában Törökország ellen vívhat ki-ki mérkőzést a vb-re jutásért.

2021-ben Koszovó a világbajnoki selejtezőcsoportjának utolsó helyén végzett, egyetlen győzelmével. A mostani selejtező megkezdésekor a 99. helyen álltak a világranglistán, olyan országok is megelőzték őket, mint Luxemburg. A világbajnoki szereplés elképesztő teljesítmény lenne egy olyan nemzet számára, amelynek függetlenségét 2008-ban kiáltották ki, és amely csak 2016-ban csatlakozott a FIFA-hoz és az UEFA-hoz. Koszovóban kevesebben élnek, mint Magyarországon. Abba most tényleg ne menjünk bele, hogy a futballra mennyi pénzt tudtak fordítani, mert ennek az összevetésnek sem lenne sok értelme.

Koszovó egyetlen lépésre van attól, hogy a neve odakerüljön az Egyesült Államok, Ausztrália és Paraguay mellé.

Ha ugyanis kijutna, akkor abba a csoportba (D) kerülne, ahol a vb fő házigazdája mellett ezek a csapatok sorakoznak. Elnézve ezt a beosztást és a koszovóiak eddigi meccseit, arra sem lennének esélytelenek, hogy ebből a négyesből továbbjussanak.