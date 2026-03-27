Magyarázkodnak a szlovákok, Koszovó történelmet írhat, reszkethetnek a törökök

Az európai pótselejtezőbe bejutott nemzetek közül az önálló Csehország, Észak-Macedónia és Koszovó még soha nem szerepelt világbajnokságon. Kettőnek még van esélye valóra váltania az álmát, kétségtelenül Koszovó kijutása jelentené a legnagyobb szenzációt. Franco Foda csapata hazai pályán érhet révbe, de már a pozsonyi sikerével is felhívta magára a figyelmet.

Franco Foda és Koszovó meglepte Szlovákiát Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Koszovó „megérdemli”

Ahhoz képest, hogy Németország legyőzésével kezdte a vb-selejtezősorozatot Szlovákia, csúfos véget ért a szereplése. Az egy dolog, hogy Florian Wirtzék 6-0-lal vágtak vissza a pozsonyi vereségért, az észak-írországi 2-0-s kudarc is jelezte, törékeny Francesco Calzona csapata. A pótselejtező elődöntőjében így is jóval esélyesebbnek számított Koszovónál, főként hazai pályán. Hiába vezettek kétszer is Haraslinék, a vendégek fordítottak, s 4-3-ra győztek. A világranglista 78. helyezettje a szlovénokat és a svédeket is megelőzte a csoportkörben, jelezve, nem lehet fél vállról venni a svájci, német, olasz klubokban szereplő játékosait.

A mérkőzésen 90 percig jól játszottunk, és megérdemelten győztünk. Ma este ünnepelni fogunk, de holnaptól a döntőre készülünk. Koszovó megérdemli ezt

– mondta büszkén a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Franko Foda, Koszovó szövetségi kapitány. Kedden Pristinában teheti fel az i-re a pontot a csapata, amely Törökországot fogadja.

Magyarázkodnak a szlovákok

– Oda a vb-ről szőtt álmok, a szlovákok négyet kaptak Koszovótól – összegez a szlovákiai Új Szó, amely kiemeli, hogy a vendégeknek biztosított 1300 belépőhöz képest jóval több koszovói szurkolt a pozsonyi összecsapáson. Szlovákiában megkezdődött a drámai kiesés kielemzése.

Szakértők szerint kulcsfontosságú volt a négy kapott gólban, hogy sérülés miatt hiányzott a védelem vezére, Milan Skriniar. A csapatkapitány, Stanislav Lobotka úgy véli, hogy felesleges hibáikkal segítették a koszovóiakat.

Francesco Calzona csapata elbukott Koszóvó ellen Pozsonyban Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Francesco Calzona, a szlovákokat 2022 nyara óta irányító olasz edző nem haragszik a játékosaira.

– Nagyon csalódott vagyok. Az a gól lassított le minket, amit a második félidő elején kaptunk és 2-2 lett vele az állás, ráadásul röviddel a mi szögletünk után. Jobban kellett volna kezelnünk a helyzetet. Elkövettünk néhány hibát, de semmi okom sincs, hogy haragudjak a csapatra. A játékosok mindent megtettek a jó eredményért – idézi a szövetségi kapitány magyarázkodását a sport.sk oldal.