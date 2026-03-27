vb-pótselejtezőTörökországKoszovó

Magyarázkodnak a szlovákok, Koszovó történelmet írhat, reszkethetnek a törökök

A Szlovákiát idegenben 4-3-ra legyőző Koszovó hazai pályán vívhatja ki története első világbajnoki szereplését. A másfél millió lakosú balkáni miniállam labdarúgó-válogatottja Pristinában fogadja majd Törökországot. Franco Foda szövetségi kapitány büszke csapatára, a szlovákok magyarázkodnak. Francesco Calzona, a szlovákokat 2022 nyara óta irányító olasz edző nem haragszik a játékosaira. Koszovó egy lépésre került a csodától.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 27. 5:05
Koszovó Kosovo's forward #11 Fisnik Asllani celebrates after the play-off 2026 FIFA World Cup European qualification semi-final football match between Slovakia and Kosovo in Bratislava on March 26, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Fisnik Asllani és Koszovó közel került a futballcsodához Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai pótselejtezőbe bejutott nemzetek közül az önálló Csehország, Észak-Macedónia és Koszovó még soha nem szerepelt világbajnokságon. Kettőnek még van esélye valóra váltania az álmát, kétségtelenül Koszovó kijutása jelentené a legnagyobb szenzációt. Franco Foda csapata hazai pályán érhet révbe, de már a pozsonyi sikerével is felhívta magára a figyelmet.

Franco Foda és Koszovó meglepte Szlovákiát Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Koszovó „megérdemli”

Ahhoz képest, hogy Németország legyőzésével kezdte a vb-selejtezősorozatot Szlovákia, csúfos véget ért a szereplése. Az egy dolog, hogy Florian Wirtzék 6-0-lal vágtak vissza a pozsonyi vereségért, az észak-írországi 2-0-s kudarc is jelezte, törékeny Francesco Calzona csapata. A pótselejtező elődöntőjében így is jóval esélyesebbnek számított Koszovónál, főként hazai pályán. Hiába vezettek kétszer is Haraslinék, a vendégek fordítottak, s 4-3-ra győztek. A világranglista 78. helyezettje a szlovénokat és a svédeket is megelőzte a csoportkörben, jelezve, nem lehet fél vállról venni a svájci, német, olasz klubokban szereplő játékosait.

 A mérkőzésen 90 percig jól játszottunk, és megérdemelten győztünk. Ma este ünnepelni fogunk, de holnaptól a döntőre készülünk. Koszovó megérdemli ezt

 – mondta büszkén a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Franko Foda, Koszovó szövetségi kapitány. Kedden Pristinában teheti fel az i-re a pontot a csapata, amely Törökországot fogadja.

Magyarázkodnak a szlovákok

– Oda a vb-ről szőtt álmok, a szlovákok négyet kaptak Koszovótól – összegez a szlovákiai Új Szó, amely kiemeli, hogy a vendégeknek biztosított 1300 belépőhöz képest jóval több koszovói szurkolt a pozsonyi összecsapáson. Szlovákiában megkezdődött a drámai kiesés kielemzése. 

Szakértők szerint kulcsfontosságú volt a négy kapott gólban, hogy sérülés miatt hiányzott a védelem vezére, Milan Skriniar. A csapatkapitány, Stanislav Lobotka úgy véli, hogy felesleges hibáikkal segítették a koszovóiakat. 

 

Francesco Calzona csapata elbukott Koszóvó ellen Pozsonyban Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Francesco Calzona, a szlovákokat 2022 nyara óta irányító olasz edző nem haragszik a játékosaira.

– Nagyon csalódott vagyok. Az a gól lassított le minket, amit a második félidő elején kaptunk és 2-2 lett vele az állás, ráadásul röviddel a mi szögletünk után. Jobban kellett volna kezelnünk a helyzetet. Elkövettünk néhány hibát, de semmi okom sincs, hogy haragudjak a csapatra. A játékosok mindent megtettek a jó eredményért – idézi a szövetségi kapitány magyarázkodását a sport.sk oldal.

A vb-pótselejtező döntőinek párosításai és helyszínei: 

Koszovó–Törökország, Pristina

Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica

Svédország–Lengyelország, Stockholm (Solna)

Csehország–Dánia, Prága

A mérkőzések időpontja: március 31., kedd, 20.45, a győztesek kijutnak a világbajnokságra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.