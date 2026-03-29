Marco Rossi szavai váratlan pofonnal érhetnek fel Dibusz Dénes számára

A magyar válogatott tavalyi utolsó meccsén, az Írország elleni sorsdöntő vb-selejtezőn még Dibusz Dénes védte a csapat kapuját, és sokan neki is felrótták az utolsó pillanatban született mindent eldöntő gólt, amivel az írek 3-2-re győztek a Puskás Arénában, és ezzel romba döntötték a magyar világbajnoki álmokat. Marco Rossi ezúttal be sem hívta a válogatottba a Ferencváros kapusát, igaz erre jó ok lehetett, hogy Dibusz csak nemrég tért vissza a sérüléséből.

Ugyanakkor a szövetségi kapitány a szlovénok ellen szombaton 1-0-ra megnyert idei első mérkőzés után egyértelműen az angol másodosztályú Blackburn Roversben kiválóan védő Tóth Balázst nevezte meg a válogatott első számú kapusának – Dibusz neve még csak fel sem vetődött.

Marco Rossi a kapushelyzetről – Dibusz Dénes ideje lejárt?

A 47-szeres válogatott Dibusz Dénes, aki cserekapusként sokáig kiszolgálta a nemzeti csapatban Király Gábort és Gulácsi Pétert is, 2024 őszén lett végre első számú kapus a válogatottban, miután Gulácsi előbb ideiglenesen, majd végleg lemondta a válogatottságot. Marco Rossi szavai szerint nem tartott sokáig a „Dibusz-korszak”, ugyanis a kapitány már Tóth Balázst nevezte meg első számú kapusnak, aki a szlovénok ellen is jól védett.