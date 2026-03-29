Dibusz Dénesmagyar labdarúgó–válogatottMarco RossiTóth Balázs

Marco Rossi szavai váratlan pofonnal érhetnek fel Dibusz Dénes számára

Tisztázta a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, hogy ki az első számú kapus a csapatban. Marco Rossi egyértelműen Tóth Balázs mellett foglalt állást, de részletesen beszélt a többi magyar kapusról is, akik szóba jöhetnek. Szóba került Szappanos Péter, Yaakobishvili Áron és Pécsi Ármin is, ugyanakkor Dibusz Dénes nevét Rossi meg sem említette.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 8:04
Marco Rossi részletesen beszélt a válogatott kapushelyzetéről, de Dibusz Dánes nevét meg sem említette Fotó: Mirkó István
A magyar válogatott tavalyi utolsó meccsén, az Írország elleni sorsdöntő vb-selejtezőn még Dibusz Dénes védte a csapat kapuját, és sokan neki is felrótták az utolsó pillanatban született mindent eldöntő gólt, amivel az írek 3-2-re győztek a Puskás Arénában, és ezzel romba döntötték a magyar világbajnoki álmokat. Marco Rossi ezúttal be sem hívta a válogatottba a Ferencváros kapusát, igaz erre jó ok lehetett, hogy Dibusz csak nemrég tért vissza a sérüléséből.

Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa, Dibusz Dénes nevét meg sem említette Marco Rossi
Ugyanakkor a szövetségi kapitány a szlovénok ellen szombaton 1-0-ra megnyert idei első mérkőzés után egyértelműen az angol másodosztályú Blackburn Roversben kiválóan védő Tóth Balázst nevezte meg a válogatott első számú kapusának – Dibusz neve még csak fel sem vetődött.

Marco Rossi a kapushelyzetről – Dibusz Dénes ideje lejárt?

A 47-szeres válogatott Dibusz Dénes, aki cserekapusként sokáig kiszolgálta a nemzeti csapatban Király Gábort és Gulácsi Pétert is, 2024 őszén lett végre első számú kapus a válogatottban, miután Gulácsi előbb ideiglenesen, majd végleg lemondta a válogatottságot. Marco Rossi szavai szerint nem tartott sokáig a „Dibusz-korszak”, ugyanis a kapitány már Tóth Balázst nevezte meg első számú kapusnak, aki a szlovénok ellen is jól védett.

A Blacburn kapusa tavaly nyáron, Azerbajdzsán ellen debütált a válogatottban, majd Dibusz sérülése miatt főleg a Portugália elleni idegenbeli vb-selejtezőn (2-2) bemutatott bravúrjaival került a reflektorfénybe. Rossi szerint már ekkor eldőlt, hogy ő az új első számú kapus, így Dibusz csak azért védett tavaly novemberben, az örmények (1-0) és az írek (2-3) elleni utolsó két vb-selejtezőn, mert akkor Tóth volt sérült.

Balázs jelen pillanatban az első számú kapusunk, de nem mostantól. Ő 2025 októberében lett az, csak utána lesérült

– jelentette ki Marco Rossi a szlovénok elleni meccset követő sajtótájékoztatón, ahol hozzátette: – Mi biztosak vagyunk abban, hogy ő szavatolja a biztonságot a kapuban.

Szappanos, Yaakobishvili, Pécsi – na és a Fradi kapusa?

Rossi ezután bővebben is beszélt a kapushelyzetről, azonban Dibusz Dénes nevét meg sem említette a szóba jöhető játékosok között.

– Szappanos Péternek is fontos a szerepe a válogatottban, de érdekes fiatal lehetőségek is vannak – fogalmazott Rossi. – Egyikük Yaakobishvili Áron, aki nagyon jó személyiség, jó a hozzáállása, jó lábbal, abszolút jó kapus, a sajátosságai kiemelik. A liverpooli Pécsi Ármin is ilyen, azt várjuk, hogy a felnőtteknél is játsszon, és vannak a magyar bajnokságban is érdekes fiatalok. Ezen a területen le vagyunk fedve, nyugodtak lehetünk.

A 35 éves Dibusznak jelenleg a Fradiban is küzdenie kell a helyéért a sérülése idején őt helyettesítő Gróf Dáviddal, és a jelek szerint a válogatottsága jelen pillanatban nem téma.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Nem könnyű a királyoknak

Kondor Katalin avatarja

Nem könnyű ma a józan ész pártjára állni és ott is maradni, nem könnyű a hitet megtartani ebben a forrongó, többnyire beképzelt senkik által vezérelt világban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
