A szlovénok szerint Szoboszlai egy playboy, a VAR-t emlegetik, Orbán pedig…

Schön Szabolcs góljával 1-0-s győzelmet aratott a magyar labdarúgó-válogatott Szlovénia ellen az idei első meccsén a Puskás Arénában péntek este. A szlovén sajtóban a VAR felemlegetése mellett a magyarok közül főleg három futballistával foglalkoznak: szerintük Szoboszlai a magyar playboy, Willi Orbán szenvedett, Tóth Balázs viszont zseniális volt a kapuban.

2026. 03. 29. 7:20
Szoboszlai Dominik bizonyította képességeit a szlovén sajtó szerint Fotó: Polyak Attila
Gyenge első félidő után, élénkebb második játékrésszel és a válogatottban 2024 óta először pályára lépő Schön Szabolcs góljával nyerte meg az idei első mérkőzését Marco Rossi válogatottja Szlovénia ellen. A meccs hőse tehát ezúttal nem Szoboszlai Dominik volt, aki lehagyta Détári Lajost is a 62. válogatott fellépésével, de a szlovén sajtóban a VAR és Willi Orbán mellett ő áll a középpontban magyar részről.

Szoboszlai Dominik vezér volt a szlovén sajtó szerint a magyar válogatottban Fotó: Polyak Attila

A szlovén sportklub.n1info.si lap úgy fogalmazott a cikkében, hogy „Szoboszlai a 100 milliós magyar playboy”, utalva ezzel a Liverpool magyarjának friss, 100 millió eurós piaci értékére. Ami pedig a „playboyt” illeti, azt az alábbiakkal indokolják:

Latin külseje miatt, a hosszú hajával igazi sláger a lányok körében is, hazájában igazi „szexszimbólummá” vált, a magyarok a híres angol David Beckhammel állítják párhuzamba.

A Beckham-párhuzam mondjuk a külső mellett szakmai okból, a látványos szabadrúgásai miatt mind inkább megállná a helyét, de erre nem tértek ki, a sztárságáról viszont megjegyzik, hogy rengeteg Szoboszlai-mezes magyart lehetett látni a Puskás Aréna környékén.

Szoboszlai tényleg ennyire jó?  – teszik fel a kérdést a szlovénok

Egy szakmai kérdést is feltett Szoboszlairól a szlovén lap: tényleg ennyire jó a Liverpool magyar középpályása? A választ a szlovén válogatott védője, Jaka Bijol adta meg, aki a Leeds United védőjeként már a Premier League-ből is jól ismerte.

– Nagyon jó játékos, a fizikai adottságai valóban hihetetlenek. Meg az is, ahogyan eltalálja a labdát... – dicsérte Szoboszlait Bijol.

A meccs után egyébként egy másik szlovén lap, a Delo.si is foglalkozott a legnagyobb magyar sztárral a véleménycikkében. Mint írják, „Szoboszlai megmutatta a kivételes technikai képességeit”, hangsúlyozzák, hogy Sallai Rolandnak gólpasszal felérő passzt adott, és volt, hogy csak sárgát érően lehetett megállítani.

Kiemelik azt is, hogy az első félidő után lehetett látni, ahogy Szoboszlai és Willi Orbán külön összehívta a magyar csapatot egy kis elbeszélgetésre.

A VAR szerepe, Willi Orbán szenvedése és Tóth Balázs zsenialitása

A szlovén lap már a címében is írja, hogy „Willi Orbán szenvedett”. Arra gondolnak, hogy a Lipcse magyar védőjét a 60. percben Andraz Sporar megverte, amiből helyzet lett.

„Orbán is megszenvedett vele, de Sporar lövését Tóth zseniális bravúrral védte” – dicsérik ugyanakkor a magyar válogatott kapusát.

A szlovénok felemlegetik azt is, hogy az első félidőben gólt szereztek Danijel Sturm révén, ám les miatt, VAR-vizsgálat után végül nem adták meg a találatot.

„Kár, hogy egy szép akció után Sturm gólját nem adták meg, egy hajszálon múlt, csak a VAR vehette észre a lest” – állapítják meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
