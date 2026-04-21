Bartus László, Facebook: „Ha egy miniszterelnök nem tudja, kit akar egy tárca élére, az azt jelenti, hogy nem tudja, mit akar attól a tárcától. Ez nem késői döntés, ez hiányzó program. Minden komoly demokratikus rendszerben a miniszterelnök-jelölt az eskütétel előtt hetekkel nyilvánosságra hozza a kabinetjelöltjeit. A közvéleménynek joga van megismerni és értékelni a leendő kormányt, mint csapatot, nemcsak a miniszterelnököt. Magyar ezt is megtagadta, csak rá kellett szavazni. Most kiderült, hogy nincs kész csapata. A demokratikus kormányzás alapelve, hogy a miniszter nem a miniszterelnök embere, hanem a tárca szakmai és politikai felelőse, aki egy programot képvisel. Ha nincs miniszter, nincs program.”