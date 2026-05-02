Világrekord Európában: itt épül a világ leghosszabb vasúti alagútja + videó

Mélyen a hegyek gyomrában, az Alpok kőzetrétegeit áttörve készül Európa legújabb mérnöki csodája. A Brenner-hágó alatt épülő Brenner-alagút az európai összefogás és a csúcstechnológia szimbóluma. Tizenegy nemzet szakemberei dolgoznak azon, hogy megépülhessen a világ leghosszabb vasúti alagútja. A kivitelező vállalat alapítója, Martin Herrenknecht azonban aggodalmának adott hangot a jövővel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 13:53
Mélyen a hegyek gyomrában, az Alpok kőzetrétegeit áttörve készül Európa legújabb mérnöki csodája Forrás: AFP
Egy osztrák szakportál, a Baublatt arról írt, hogy a hegység sokáig megnehezítette a vasúti közlekedést Európában. Svájc ezt a Gotthárd-bázisalagút megnyitásával oldotta meg, amely gyorsabb kapcsolatot biztosít Uri és Ticino között. Az alagút nagy részét szinté Herrenknecht gépekkel fúrták ki.

Kínai árdömping, brüsszeli tétlenség – veszélyben az európai ipar

A vállalat alapítója, Martin Herrenknecht, a német ipar egyik meghatározó alakja azonban komoly aggodalmakat is megfogalmazott a jövővel kapcsolatban. Az Euronews-nak adott interjújában kritizálta a piaci folyamatokat és Brüsszel tehetetlenségét a kínai gazdasági nyomással szemben.

„Ez az egyetlen lehetőség” – válaszolta Herrenknecht arra a kérdésre, hogy előnyben kellene-e részesíteni a közbeszerzéseknél az európai termékeket. A szakember szerint a kínai árdömping tarthatatlan helyzetet teremt: 

Itt egy hegesztő 50 eurót keres, Kínában 15 eurót. Ilyen körülmények között nem tudjuk élénkíteni a gazdaságot Európában.

A cégalapító szerint Európa léte a tét. Úgy véli, védővámok nélkül a kontinens ipara összeomolhat. „Kína elleni vámok nélkül Európa összeomlik. Brüsszelben azt vitatják, hogy létrehozzanak-e egy Kína és Oroszország nélküli világkereskedelmi szervezetet. De a brüsszeliek tovább vitatkoznak, és nem tesznek semmit” – figyelmeztetett a mérnök.

Borítókép: A Brenner-hágó alatt épülő Brenner-alagút (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
