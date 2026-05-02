Világrekord Európában: itt épül a világ leghosszabb vasúti alagútja + videó
Mélyen a hegyek gyomrában, az Alpok kőzetrétegeit áttörve készül Európa legújabb mérnöki csodája. A Brenner-hágó alatt épülő Brenner-alagút az európai összefogás és a csúcstechnológia szimbóluma. Tizenegy nemzet szakemberei dolgoznak azon, hogy megépülhessen a világ leghosszabb vasúti alagútja. A kivitelező vállalat alapítója, Martin Herrenknecht azonban aggodalmának adott hangot a jövővel kapcsolatban.
Egy osztrák szakportál, a Baublatt arról írt, hogy a hegység sokáig megnehezítette a vasúti közlekedést Európában. Svájc ezt a Gotthárd-bázisalagút megnyitásával oldotta meg, amely gyorsabb kapcsolatot biztosít Uri és Ticino között. Az alagút nagy részét szinté Herrenknecht gépekkel fúrták ki.
A vállalat alapítója, Martin Herrenknecht, a német ipar egyik meghatározó alakja azonban komoly aggodalmakat is megfogalmazott a jövővel kapcsolatban. Az Euronews-nak adott interjújában kritizálta a piaci folyamatokat és Brüsszel tehetetlenségét a kínai gazdasági nyomással szemben.
„Ez az egyetlen lehetőség” – válaszolta Herrenknecht arra a kérdésre, hogy előnyben kellene-e részesíteni a közbeszerzéseknél az európai termékeket. A szakember szerint a kínai árdömping tarthatatlan helyzetet teremt:
Itt egy hegesztő 50 eurót keres, Kínában 15 eurót. Ilyen körülmények között nem tudjuk élénkíteni a gazdaságot Európában.
A cégalapító szerint Európa léte a tét. Úgy véli, védővámok nélkül a kontinens ipara összeomolhat. „Kína elleni vámok nélkül Európa összeomlik. Brüsszelben azt vitatják, hogy létrehozzanak-e egy Kína és Oroszország nélküli világkereskedelmi szervezetet. De a brüsszeliek tovább vitatkoznak, és nem tesznek semmit” – figyelmeztetett a mérnök.
Borítókép: A Brenner-hágó alatt épülő Brenner-alagút (Fotó: AFP)
