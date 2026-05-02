A Szörnyeteg továbbra is a világ tetején, simán kipontozta legnagyobb riválisát

A profi ökölvívás nagy ünnepe jött el május 2-án, amikor Tokióban olyan ringháborúra került sor, amire minden bokszrajongó várt. Összejött ugyanis a japán szupermeccs a súlycsoportoktól független lista másodikja, a négy súlycsoportban világbajnok, kettőben vitathatatlan bajnoki címig jutó Naoya Inoue és a korábban három súlycsoportban csúcsra érő, a harmatsúly sokszorosan kotonázott bajnoka, Junto Nakatani között. A ringcsatát végül a címvédő Szörnyeteg nyerte meg egyhangú pontozással, míg a fiatalabbik Inoue, Takuma parádés teljesítménnyel védte meg a WBC harmatsúlyú világbajnoki címét a japán legenda, Kazuto Ioka ellen.

Molnár László
2026. 05. 02. 16:10
Fotó: RYO AOKI Forrás: Yomiuri
Naoya Inoue a nevéhez méltón kezdte és fejezte be a ringháborút

Ötvenötezer tomboló bokszrajongó a helyszínen, százmilliók a képernyő előtt azt láthatták, hogy a címvédőként ringbe lépő Naoya Inoue az első pillanattól kezdve magához ragadta a kezdeményezést. A tőle megszokott módon Nakatani testét bombázza, aki védelembe vonulva az első három menetben egyszer sem tudta elengedni félelmetes fegyverét, a balegyenest. A Szörnyeteg egyre-másra nyerte a meneteket, igaz, hogy csak szűken, de négy etapot követően már 40-36 volt a javára, azaz valamennyit Inouénak adták a pontozók.

A kihívó az ötödik menetre érkezett meg igazán a mérkőzésbe, ekkor már el-el engedte a balosát, szép kombinációkat ütött, nemegyszer védekezésre szorítva a kispehelysúly vitathatatlan bajnokát. Ám még ez sem volt elég ahhoz, hogy elvigye a menetet, ugyanakkor fellángolt a remény, hogy Nakatani képes lesz szorossá tenni a küzdelmet. Aztán hamar kiderült, hogy a harmatsúlyból érkező kihívó begyújtotta a rakétákat, és a hatodik 3 percben már ő irányított, a menet végén pedig egy pusztító erejű balossal búcsúzott el Inouetől.

A hetedikben nagyon bekezdett Nakatani, már-már az gondolhatta mindenki, itt a nagy váltás, amikor a Szörnyeteg hirtelen megrázta magát, elkezdett a nevéhez méltó módon bokszolni, és ezúttal ő köszönt el egy falakat rengető jobbossal ellenfelétől, akin bizony átszaladt ez az ütés, számára a legjobbkor szólalt meg a gong. A szünetben azonban alaposan lehordta Nakatanit az edzője, és Rudy Hernandez szavait megfogadva átvette az irányítást, megnyerve a menetet.

Nakatani igencsak belemelegedett, és először fordult elő a ringcsatájukban, hogy a kihívó két menetet is elvitt egymás után. Egyre több balos csattan Inoue fején, aki ugyan szórványosan válaszolgatott, de ez kevés volt neki az üdvösséghez. Ám az már ekkor látszott annak ellenére, hogy kihívó a tizediket is behúzta – a csata legszebb ütését bevitte, a változatosság kedvéért jobbal Inoue fejére –, ha Nakatani nem padlóztatja ellenfelét, ne adj isten, nem üti ki őt, a meccsét a címvédő meg fogja nyerni. Főleg úgy, hogy egy összecsapás alkalmával összefejeltek a felek, és Nakatani bal szeme megsérült.

Naoya Inoue ráérzett arra, hogy itt még baj is lehet, és a 11. menetben a legjobbját hozva megnyerte a menetet, és már ekkor lehetett tudni, pontozással kizárólag ő nyerhet. Ültek a címvédő kombinációi, remekül hajolt el ellenfele támadó ütései elől, és az egész meccsen nyújtott legjobb három percét produkálta. Ugyan a zárómenetben Nakatani mindent megpróbált – neki adták a pontozók –, ám mindez kevés volt ahhoz, hogy legyőzze a Szörnyeteget. 

A 12 menet pontozása

  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Nakatani
  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Nakatani
  • 10-9 Nakatani
  • 10-9 Nakatani
  • 10-9 Inoue
  • 10-9 Nakatani

Naoya Inoue megnyerte Japán történetének legnagyobb bokszmeccsét, miután a Tokyo Dome-ban egyhangú pontozással – 116-112, 115-113, 116-112 –legyőzte Junto Nakatanit, ezzel megőrizte veretlenségét és vitathatatlan bajnoki címét kispehelysúlyban.



 

 

