A Szörnyeteg továbbra is a világ tetején, simán kipontozta legnagyobb riválisát

Naoya Inoue a nevéhez méltón kezdte és fejezte be a ringháborút
Ötvenötezer tomboló bokszrajongó a helyszínen, százmilliók a képernyő előtt azt láthatták, hogy a címvédőként ringbe lépő Naoya Inoue az első pillanattól kezdve magához ragadta a kezdeményezést. A tőle megszokott módon Nakatani testét bombázza, aki védelembe vonulva az első három menetben egyszer sem tudta elengedni félelmetes fegyverét, a balegyenest. A Szörnyeteg egyre-másra nyerte a meneteket, igaz, hogy csak szűken, de négy etapot követően már 40-36 volt a javára, azaz valamennyit Inouénak adták a pontozók.
A kihívó az ötödik menetre érkezett meg igazán a mérkőzésbe, ekkor már el-el engedte a balosát, szép kombinációkat ütött, nemegyszer védekezésre szorítva a kispehelysúly vitathatatlan bajnokát. Ám még ez sem volt elég ahhoz, hogy elvigye a menetet, ugyanakkor fellángolt a remény, hogy Nakatani képes lesz szorossá tenni a küzdelmet. Aztán hamar kiderült, hogy a harmatsúlyból érkező kihívó begyújtotta a rakétákat, és a hatodik 3 percben már ő irányított, a menet végén pedig egy pusztító erejű balossal búcsúzott el Inouetől.
