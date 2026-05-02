A Szörnyeteg továbbra is a világ tetején, simán kipontozta legnagyobb riválisát

A hetedikben nagyon bekezdett Nakatani, már-már az gondolhatta mindenki, itt a nagy váltás, amikor a Szörnyeteg hirtelen megrázta magát, elkezdett a nevéhez méltó módon bokszolni, és ezúttal ő köszönt el egy falakat rengető jobbossal ellenfelétől, akin bizony átszaladt ez az ütés, számára a legjobbkor szólalt meg a gong. A szünetben azonban alaposan lehordta Nakatanit az edzője, és Rudy Hernandez szavait megfogadva átvette az irányítást, megnyerve a menetet.

Naoya Inoue (balra) úgy kezdett, ahogy azt várták tőle, ellenfele, Junto Nakatani az ötödik menetben érkezett meg a mérkőzésbe

Nakatani igencsak belemelegedett, és először fordult elő a ringcsatájukban, hogy a kihívó két menetet is elvitt egymás után. Egyre több balos csattan Inoue fején, aki ugyan szórványosan válaszolgatott, de ez kevés volt neki az üdvösséghez. Ám az már ekkor látszott annak ellenére, hogy kihívó a tizediket is behúzta – a csata legszebb ütését bevitte, a változatosság kedvéért jobbal Inoue fejére –, ha Nakatani nem padlóztatja ellenfelét, ne adj isten, nem üti ki őt, a meccsét a címvédő meg fogja nyerni. Főleg úgy, hogy egy összecsapás alkalmával összefejeltek a felek, és Nakatani bal szeme megsérült.

Naoya Inoue ráérzett arra, hogy itt még baj is lehet, és a 11. menetben a legjobbját hozva megnyerte a menetet, és már ekkor lehetett tudni, pontozással kizárólag ő nyerhet. Ültek a címvédő kombinációi, remekül hajolt el ellenfele támadó ütései elől, és az egész meccsen nyújtott legjobb három percét produkálta. Ugyan a zárómenetben Nakatani mindent megpróbált – neki adták a pontozók –, ám mindez kevés volt ahhoz, hogy legyőzze a Szörnyeteget.

A 12 menet pontozása

10-9 Inoue

10-9 Inoue

10-9 Inoue

10-9 Inoue

10-9 Inoue

10-9 Nakatani

10-9 Inoue

10-9 Nakatani

10-9 Nakatani

10-9 Nakatani

10-9 Inoue

10-9 Nakatani

Naoya Inoue megnyerte Japán történetének legnagyobb bokszmeccsét, miután a Tokyo Dome-ban egyhangú pontozással – 116-112, 115-113, 116-112 –legyőzte Junto Nakatanit, ezzel megőrizte veretlenségét és vitathatatlan bajnoki címét kispehelysúlyban.





