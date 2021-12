A vakcinák elutasítottsága nehezíti az ukrán járványkezelést

Az év utolsó hetében Ukrajnában csökkenést mutat a koronavírus-járvány terjedésének üteme. Az országban adaptív karantén van érvényben, ami 2022. március 31-ig biztosan fennmarad. Jelenleg csak két régió tartozik a legveszélyesebb, vörös zónába, úgy tűnik, a december elején meghozott szigorító intézkedések eredménnyel jártak. Mindeközben a kormány kiterjesztette a kötelezően oltandók körét. A vakcináltak számát pedig úgy kívánják növelni, hogy utalványt kapnak azok, akik felveszik az oltást.

Denisz Smihal ukrán kormányfő nemrég közölte, a következő esztendő első negyedévében is érvényben maradnak a közintézmények látogatására vonatkozó szabályok, melyek szerint csak Covid-igazolással lehet azokba bejutni, kötelező a maszkviselés és a szociális távolság betartása. Eddig Ukrajna lakosságának 40 százalékát oltották be, amíg ez az arány nem éri el a 70 százalékot, nem lehet feloldani a karanténkorlátozásokat, konstatálta a miniszterelnök.

December 6-tól Covid-védőoltás vagy negatív PCR-teszt nélkül csak a bankokba, benzinkutakra, kisállat-kereskedésekbe, gyógyszertárakba és élelmiszerboltokba engednek be látogatókat szabadon, az országba való belépést is védőoltáshoz kötik. Külföldieknek emellett még egy speciális Covid-biztosítással is rendelkezniük kell.

Mihajlec Gréta kárpátaljai családorvos lapunknak elmondta, Kárpátalja jelenleg a viszonylag enyhébb, sárga zónába tartozik, ám így is a legalább egy oltással, vagy friss negatív teszttel, vagy a gyógyulást igazoló dokumentummal nem rendelkező személyek nem vehetnek részt semmilyen tömegrendezvényen, nem látogathatják a mozikat és más kulturális intézményeket, illetve edzőtermeket, fitneszközpontokat, uszodákat. Nem engedik be őket a bárokba, éttermekbe, kávézókba és egyéb létesítményekbe. Elmondta továbbá, Ukrajna területén jelenleg 1400 mobil oltóbrigád, több mint 3300 oltópont és 500 oltóközpont foglalkozik a koronavírus elleni vakcinák beadásával.

Ennek ellenére továbbra is nagyon alacsony az oltottak aránya, Kárpátalja pedig országos viszonylatban is sereghajtó, az itt élők alig több mint 20 százaléka vette csak fel az oltást.

A helyzetet súlyosbítja, hogy rengetegen próbálnak hamis oltási igazolványhoz jutni. Néhány hónapon belül a hamis védettségi igazolványok száma meghaladhatja az egymilliót, jelentette ki nemrég Vadim Deniszenko, az Ukrán Jövő Intézet ügyvezető igazgatója. Az intézet munkatársai szociológiai felmérést végeztek a lakosság körében, ami megállapította, az elmúlt másfél hónapban 10 százalékkal nőtt az oltakozni vágyók száma. A lakosság 60 százaléka készen áll a koronavírus elleni védőoltás felvételére, míg az ukránok 40 százaléka ellenzi azt. Meglátása szerint a növekedés oka az utazási korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a beoltottak tizede vásárolt illegálisan előállított oltási igazolványt.

Jelenleg kicsivel több mint 8 millió állampolgár van immunizálva, ebből kiindulva körülbelül 800 ezer hamisított védettségi igazolvány lehet Ukrajnában

‒ derült ki a tanulmányból.

Annak érdekében, hogy bővüljön a valós vakcináción átesettek száma, aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja az oltás felvételét, ezer hrivnyás (mintegy 12 ezer forint) utalványt kapnak, amit készpénzre nem válthatnak, s csak könyvesboltokban, színházakban, mozikban, edzőtermekben, gyógyszertárakban költhetnek el, vagy esetleg utazhatnak belőle.

Mindemellett bővítették azon szakmák listáját, amelyek dolgozói számára egy hónapon belül kötelezővé válik a koronavírus elleni védőoltás. Például a helyi önkormányzatok dolgozóit, a közművek, közintézmények alkalmazottait, a postásokat, az oktatási és az egészségügyi szférában dolgozókat már novemberben kötelezték az oltásra.

Aki nem volt hajlandó megtenni, azt fizetetlen szabadságra küldték.

Az országban már 600 ezer oktatásban dolgozó kapta meg a koronavírus elleni oltás mindkét adagját, ami azt jelenti, hogy a szférában dolgozók átoltottsága meghaladja a 90 százalékot.

Magyar Tímea, a Kárpáti Igaz Szó közéleti lap szakújságírója érdeklődésünkre elmondta, a szakemberek becslése szerint februárra várható a járvány újabb hulláma, amit az omikron variáns gyors terjedése idézhet elő. Meglátása szerint az ukrajnai egészségügyi rendszer a nehézkes körülmények ellenére viszonylag jól képes kezelni a fertőzöttek ellátását, ami nem könnyű mutatvány, hiszen a Covid megjelenése óta 3 millió 650 ezren betegedtek meg, s 95 ezren belehaltak a kór szövődményeibe. A téma szakértője a problémák közt felvetette, hogy továbbra is nagyon magas az oltást elutasítók aránya, noha most már mindenki megkaphatja a vakcinát, aki kéri, nincsenek sorok és előzetes regisztráció sem szükséges hozzá.

Borítókép: Az ukrán határőrség már a vonaton igyekszik kiszűrni a koronavírus-fertőzötteket (Forrás: State Border Guard Service of Ukraine)