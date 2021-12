Macron is elismerte, változásra van szükség a migrációs politikában

Épp ideje, hogy jött: 2007 óta nem volt itt francia elnök

– így kezdte Orbán Viktor miniszterelnök Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatójukat Budapesten, a karmelita kolostorban. A rövid, ám nagyon jó hangulatú eseményen a magyar kormányfő kiemelte: Magyarország viszonya Macronhoz a tisztelet, és mivel az enciklopédisták óta tudjuk, hogy a franciák nagyon jók definícióalkotásban,

elfogadjuk a francia köztársasági elnök múlt heti kijelentését, miszerint politikai ellenfelek vagyunk, de európai szövetségesek is.

Orbán Viktor a nyilatkozatában hangsúlyozta: mind Macron, mind ő szeretik hazájukat, és Európa megerősítésén dolgoznak, ugyanis egyetértenek abban, hogy az öreg kontinensnek stratégiai fordulatra van szüksége. Szerintük nincs autonómia védelmi, nukleáris és mezőgazdasági önellátás nélkül.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Emmanuel Macron láthatóan jól érezte magát a sajtótájékoztatón, kiemelte: nagyon örül, hogy itt lehet Budapesten, és hogy bilaterális tárgyalásokat folytathat Magyarországgal, valamint a visegrádi négyek országainak vezetőivel is találkozhat.

Mi lojális partnerek vagyunk, és Európa-pártiak

– hangoztatta.

Beszédében úgy fogalmazott: – Európa szuverenitása elsődleges szempont lesz a januári francia uniós elnökség programjában. Megköszönte, hogy Magyarország a terrorizmus elleni küzdelemben közösen lép fel Franciaországgal.

– Bár korábban voltak nézeteltéréseink, az utóbbi hónapok migrációs történései megmutatták, hogy közösen kell fellépnünk határaink védelmében, közös európai cselekvésre van szükség – emelte ki.

A francia elnök hozzátette azt is: a mai tárgyalásokon szóba jön az energetikai szuverenitás és a digitalizáció is. Szerinte a szuverenitás, a jogállamiság, a stratégiai autonómia kérdésein túl arról is kell tárgyalni, hogy ezek mentén hogyan lehet gazdasági fellendülés Európában. Hozzátette: fontos, hogy a párbeszéd, a kompromisszumkészség mentén folyjanak ezek a tárgyalások.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Emmanuel Macron francia köztársasági elnököt a karmelita kolostorban 2021. december 13-án (Fotó: Kurucz Árpád)