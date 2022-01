Szigorít a Vatikán a pedofília kérdésében

Az egyház az Úr segítségével továbbra is eltökélten kitart a tagjai által kiskorúak ellen elkövetett pedofil cselekedetek miatti igazságszolgáltatásban. Ferenc pápa a pénteki nap folyamán fogadta a Hittani Kongregáció tagjait, beszédében pedig többek között kitért a szexuális erőszakot elszenvedett áldozatok védelmére, valamint az elkövetők felelősségre vonásának hatékonyabb és gyorsabb bírósági eljárására. A kongregáció munkatársai figyelmébe ajánlotta a múlt év decemberi kánonjogi szigorításokat, melyek az igazságszolgáltatás hatékonyságát és átláthatóságát szándékozzák növelni.

A szigorítások önmagukban nem garantálják a jelenség visszaszorítását, de helyreállítják az igazságszolgáltatást, védelmet nyújtanak a botrányoktól és helyreigazítják a bűnöst

– mondta Ferenc pápa.

Ferenc pápa felszólalása 24 órával azt követően történt, hogy közzétették a német katolikus püspöki konferencia felkérésére készült jelentést a 1945–2019 közötti kiskorúakon elkövetett bántalmazások ügyeiről. A jelentés hanyagsággal vádolja XVI. Benedek emeritus pápát, aki akkoriban a müncheni fő egyházmegye érseke volt. Tavaly novemberben Ferenc pápa nyíltan kommentálta a francia egyház mulasztásait, melyek a német egyházénál is súlyosabb vétkeket feltételeznek. Bergoglio szégyenletesnek nevezte a kiskorúakon elkövetett visszaéléseket, majd közelségéről és imáiról biztosította az áldozatokat. A Szentszék és Ferenc pápa kiemelt figyelmet fordít a pedofília drámai jelenségére. Róma püspöke a közelmúltban személyesen fogadta az 1989-ben létrehozott Meter szervezet alapítóját, a szicíliai don Fortunato Notót, aki immár harminc éve küzd a világhálón terjedő pedofília ellen.

A fiatalokon elkövetett erőszak, pszichés gyilkosság, a fiatalkor tönkretétele

– mondta Noto atya, aki azok felelősségre vonását is sürgette, akik elhallgatják a bűntetteket, megnehezítve ezáltal az igazságszolgáltatás kimenetelét. A jelenség nemcsak az egyházban, hanem globálisan is vészjóslóan terjed a világhálón – hívta fel a figyelmet Noto atya. Elkeserítően szaporodnak a gyermekpornográf felvételeket közzé tevő portálok. Elengedhetetlen, hogy az államok eltökélt harcot folytassanak a jelenség felderítéséért és az elkövetők megbüntetéséért. Egy hónappal don Fortunato di Noto személyes beszámolóját követően a Vatikán jelentős szigorításokat léptetett életbe a pedofília és a szexuális visszaélések büntetése terén. Többek között az egyház életében szerepet vállaló világiakat is felelősségre vonják, nem csak a felszentelt személyeket.

Ferenc pápa tisztánlátást kér a helyi egyházak vezetőitől. Az olasz sajtó híradásai szerint Ferenc pápa a francia, a spanyol és a német bizottságokhoz hasonló vizsgálati szervek felállítását szorgalmazza a helyi egyházaknál, az olasz püspökök azonban egyelőre elutasítják a múltbeli számonkérést.

Hiába mondogatjuk, én vétkem, én vétkem, a pedofília áldozataira kell koncentrálnunk

– hangzik fel az apostoli palota termeiben, érzékeltetve, hogy akinek a tisztánlátást leginkább kellene sürgetnie, az még mindig karba tett kézzel hezitál.

Az olasz egyház egyelőre még távol áll a francia és a német egyházak bátorságától, erős az ellenállás

– nyilatkozta az Il Giornale napilapnak az olasz püspöki konferencia egyik tagja.

A francia egyházban feltárt mulasztások alkalmával Ferenc pápa nyíltan fogalmazott. Bátorította és felszólította a püspököket, egyházi elöljárókat hogy minden erőfeszítést tegyenek meg a múltban elkövetetthez hasonló cselekedetek elkerülésére. Hozzátette, a hívek közös felelőssége is, hogy az egyház mindenki számára biztonságos otthon lehessen.

Borítókép: Ferenc pápa a római katolikus vízkereszt alkalmából pontifikált miséjén a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2022. január 6-án (Fotó: MTI/AP/Gregorio Borgia)