A fogvatartott hősies cselekedetével zárult az amszterdami túszdráma + videó

Súlyosan megsérült az a férfi, aki több órán át fogva tartott egy másik férfit az Apple amerikai informatikai nagyvállalat egyik márkaboltjában Amszterdamban kedden – jelentette szerdán az NlTimes holland hírportál. Az öt órán át tartó túszdrámának elsősorban nem a rendőrség, hanem a foglyul ejtett bátor cselekedete vetett véget.

A 27 éves, büntetett előéletű elkövető fegyveres rablást akart végrehajtani a holland fővárosban található üzletben, ám végül úgy döntött, túszul ejt egy férfit.

Ekkor felhívta a rendőrséget, és az épület biztonságos elhagyása mellett 200 millió eurós váltságdíjat követelt kriptovalutában a 44 éves férfiért cserébe, akinek fejéhez fegyvert tartott a holland médiában megjelent képek szerint. A túszejtő ugyanis fényképeket küldött egy helyi, amszterdami televíziócsatornának – ezeken az is látszódott, hogy robbanóanyagokat szíjazott a derekára.

Fegyvert fogott a túszhoz, és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja magát

– közölte a holland rendőrség nyilatkozatában. Hozzátették: vizsgálják a túszejtő indítékát, és hogy mi lehetett a szándéka a robbanóanyagokkal, amelyek a nyomozás alapján nem voltak robbanásra kész állapotban.

– A rendőrség nagy erőkkel érkezett ki a helyszínre, hogy úrrá legyen a helyzeten – számoltak be róla a hatóságok.

Miután kiérkeztek az Apple-üzlethez, egy rendőrségi roboton keresztül vizet küldtek az üzlet bejáratához – a túszejtő kérésére –, és miközben nyílt az ajtó, a túsznak sikerült kimenekülnie. A fegyveres férfi utánairamodott, és üldözni kezdte, ám a rendőrautó nekihajtott. A túszejtő átgurult a motorháztetőn és súlyos sérüléseket szenvedett.

– Sikerült lezárnunk ezt a történetet azzal, hogy elütöttük a túszejtőt, amikor kirohant az üzletből – írta meg a rendőrség a Twitteren.

– A túsz hősies szerepet játszott. Egy szempillantás alatt cselekedett. Ha nem tör ki az üzletből, ez egy nagyon hosszú és durva éjszaka lett volna

– dicsérte a fogva tartott férfi bátorságát Frank Pauw, amszterdami rendőrfőnök.

A rendőrségi akcióhoz helikoptert és a különleges rendfenntartó erőket is bevetették.

A rendvédelmi hatóságok szerint mintegy 70 ember tartózkodott az üzletben a támadás idején, négyet közülük egy szekrényben rejtőzködve találtak meg. A jelentések szerint a túszejtőn kívül senki sem szenvedett sérülést.

– Annyira hálásak vagyunk, és nagyon megkönnyebbültünk, hogy az amszterdami munkavállalóink és ügyfeleink biztonságban vannak ezután a rettenetes élmény után – írta az Apple közleményében. Rutger Groot Wassink, Amszterdam alpolgármestere pedig sokkolónak nevezte a történteket, és dicsérte a rendfenntartók hatékony fellépését.

A földön fekszik a túszejtő egy rendőrségi robot mellett. Fotó: Laurens Bosch

Az MTI beszámolója szerint tavaly Amszterdamban négy fegyveres rablás is történt mobiltelefonokat árusító üzletekben, s emiatt több bolt is felszámolta helyi raktárkészletét. Ugyanakkor e bűncselekmények egyikét sem a belvárosban követték el. A fegyverekkel elkövetett bűncselekmények nem számítanak ritkaságnak Hollandiában, túszejtések viszont annál inkább. 2015-ben egy fegyveres férfi rontott be az egyik televízió stúdiójába, adásidőt követelve magának. Az incidensben senki nem sérült meg, az elkövetőt túszejtés miatt ítélték el. 2002-ben szintén fegyveres ejtett túszokat egy irodaépületben, amelyről tévesen azt feltételezte, hogy a Philips Electronics tulajdonában áll. A férfi öngyilkos lett, túszait azonban nem bántotta.

Borítókép: A túszejtő és a túsza egy amszterdami Apple-boltban 2022. február 22-én, éjszaka (Fotó: MTI/EPA/ANP/Dim Balsem)