Az ukrán elnök szerint magukra maradtak a harcban

Az Ukrajna elleni újabb orosz támadások azt bizonyítják, hogy az Oroszország elleni nyugati szankciók nem elégségesek – figyelmeztetett péntek reggel a nemzethez intézett beszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök ezúttal is zöld, katonai ruhában állt a kamerák elé, és megismételte, hogy harcukban egyedül maradtak.

A világ továbbra is távolról figyeli, mi történik Ukrajnában

– panaszolta.

– Meggyőzték az oroszokat a tegnapi szankciók? Az égen és a földünkön látjuk, hogy ez nem volt elég! – fakadt ki. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a harcot egyedül is folytatják – nem félnek Oroszországtól. Felszólította Moszkvát, hogy kezdjék el a tárgyalást az invázió befejezéséről.

Minél előbb elkezdődik a párbeszéd, annál kisebbek lesznek Oroszország veszteségei

– fogalmazta meg békeajánlatát.

Az ukrán elnök egy korábban közzétett videóüzenetében is azt panaszolta, hogy Ukrajna magára maradt a harcban, csak önmagukra számíthatnak, a NATO tagállamok nem fognak beavatkozni.

Egyedül maradtunk országunk védelmében. Ki hajlandó harcolni a mi oldalunkon? Nem látok ilyeneket. Ki hajlandó Ukrajna NATO-felvételét szavatolni? Mindannyian félnek

– idézte beszédét az MTI. A politikus állítólag a katonai szövetség minden tagjával beszélt, de mindegyik félt kimondani, hogy Ukrajna valaha is felvételt nyerhetne a NATO-ba. Volodomir Zelenszkij azt is elárulta, hogy értesülései vannak arról, hogy az ellenség őt első számú célpontként, a családját pedig második számú célpontként jelölte meg. Ennek ellenére leszögezte: ő és családja is Kijevben, a kormányzati negyedben marad a nélkülözhetetlen kormányszervek többi tagjával együtt. Az elnök egyébként házas, két gyermek édesapja.

Ugyanakkor úgy tűnik, az ukrán elnök már nyitott egy esetleges kiegyezés lehetősége felé is. Beszélt arról is, hogy nem fél megvitatni Oroszországgal Ukrajna semleges státuszának kérdését.

Ma azt hallottuk Moszkvából, hogy beszélni akarnak Ukrajna semleges státuszáról. Nem félünk Oroszországtól, nem félünk Oroszországgal beszélni, nem félünk beszélni államunk biztonsági garanciáiról, illetve semleges státuszáról sem

– hangoztatta, miközben korábban kizárták, hogy Moszkva szabja meg nekik, csatlakozhatnak-e a NATO-hoz.

Az MTI is emlékeztetett rá: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy Moszkva akkor lesz hajlandó szóba állni Kijevvel, ha az ukrán vezetés kész megtárgyalni az orosz fél által felvetett kérdéseket, egyebek között az ország semleges státusát. Emlékeztetett arra: emellett még orosz követelés az is, hogy Ukrajnába ne telepítsenek fegyvereket. – Mi jelenleg nem vagyunk NATO-tag, így milyen garanciáink lesznek? És a legfőbb kérdés: mely államok fogják ezeket nyújtani? – kérdezte az ukrán elnök.

Kérdés, hogy Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz ül-e Volodimir Zelenszkijjel? Mint azt korábban megírtuk, az orosz hadművelet konkrét célkitűzéseit nem hozták nyilvánosságra, azt mondták arról az orosz elnök dönt. Ő homályosan úgy fogalmazott,

megtisztítanák Ukrajnát a neonáciktól, és legyengítenék a hadseregét, amely az utóbbi időben a külföldi támogatásnak köszönhetően megerősödött.

Valószínűleg céljuk egy új, oroszbarát kormány hatalomra segítése, amelyben Volodimir Zelenszkijnek aligha lesz helye.

Borítókép: Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzethez szól Kijevben 2022. február 24-én. (Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)