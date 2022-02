Hercegi címétől is megfoszthatják II. Erzsébet királynő gyermekét

Újabb kihívások elé néz András yorki herceg, miután sikerült peren kívül megegyeznie az őt szexuális zaklatással vádoló Virginia Giuffre-vel. York városában ugyanis azt követelik, vonják meg a hercegi címet II. Erzsébet brit királynő harmadik gyermekétől, aki szégyent hozott a lakosokra.

Az András herceget és Virginia Giuffre-t képviselő ügyvédek közös nyilatkozatban hozták nyilvánosságra kedden, hogy a herceg egy jelentősebb összeget fizet a 38 éves amerikai nőnek, valamint tekintélyes adománnyal támogatja Giuffre jótékonysági szervezetét, amely a szexuális bűncselekmények áldozatait pártfogolja.

– Ez egy monumentális győzelem Virginia számára

– örvendezett Lisa Bloom, Giuffre ügyvédje, hozzátéve, az ügy a hétköznapi és a gazdag, befolyásos emberek közötti harcot jelképezte. A nyilatkozat szerint a herceg ugyan nem tett beismerő vallomást a vádakkal kapcsolatban, azt megbánta, hogy kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.

A királynő „kedvenc gyermekéről” már évekkel ezelőtt kitudódott, hogy szoros kapcsolatban állt Jeffrey Epstein milliárdossal, akit többek között gyermekek ellen elkövetett nemi erőszak vádjával tartóztattak le – a férfi nem sokkal a tárgyalása előtt öngyilkosságot követett el a börtöncellájában.

Virginia Giuffre tavaly augusztusban indított pert egy manhattani bíróságon András yorki herceg ellen, azt állítva, hogy Erzsébet királynő fia megerőszakolta őt még 17 éves korában.

A kereset szerint Epstein kényszerítette szexuális kapcsolatra az akkor még kiskorúnak számító nőt András herceggel három alkalommal is: az amerikai milliárdos New York-i otthonában, az Amerikai Virgin-szigeteken lévő birtokán, illetve egykori barátnője és tettestársa, Ghislaine Maxwell londoni házában.

A fejlemények miatt a Buckingham-palota idén januárban meg is vonta a 62 éves hercegtől a királyi családban betöltött pozícióját, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát. Yorki hercegi címét ugyanakkor megtarthatta.

– Az András herceg ellen felhozott szexuális zaklatással kapcsolatos vádak sokaknak okoztak fájdalmat és szégyenérzetet a városban

– közölte Rachael Maskell, York munkáspárti képviselője.

– Arra kérem András herceget, hogy a lakosság iránti tiszteletét bizonyítva, a bűnbánata első jeleként támogassa a hercegi cím visszavonását

– tette hozzá.

Ahhoz, hogy a herceget megfoszthassák titulusától, nem elég a királynő beleegyezése, a parlament mindkét házának is el kell fogadnia az erről szóló törvénytervezetet. York város önkormányzata ki is fejezte szándékát arról, hogy kérni fogja a parlamenti képviselőket, vitassák meg a yorki herceg ügyét. A Press nevű helyi lap pedig közvélemény-kutatást is tartott ezzel kapcsolatban, amely alapján

a lakosok 88 százaléka támogatná, hogy II. Erzsébet királynő fia ne legyen többé York hercege.

A peren kívüli egyezség hiányában egyébként még idén megkezdődtek volna a tárgyalások a herceg és Virginia Giuffre ügyében. A királyi család szakértői szerint azonban egy ilyen tárgyalás rendkívüli módon beárnyékolta volna a királynő platina jubileumát. Idén ugyanis hetven éve, hogy a királynő trónra lépett, aminek alkalmából nyáron nagyszabású ünnepségsorozatot tartanak az Egyesült Királyságban. Az még azonban kérdéses, hogy a ceremónián az uralkodó harmadikként született gyermeke is részt vesz-e, és ha igen, hercegként vagy magánemberként ünnepli-e édesanyját.

A közvéleményt ráadásul az is foglalkoztatja, hogy miből fogja a herceg finanszírozni a Virginia Giuffre-nek ígért összeget, amely a híresztelések szerint több millió fontot is jelenthet, valamint hogy a tárgyalások elkerülésével megbocsát-e fiának II. Erzsébet, és visszaadja-e neki azokat a titulusokat, amelyeket már megvontak tőle.