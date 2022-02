Hidvéghi Balázs: A brüsszeli baloldal újabb Magyarország elleni támadáson erőlködik

Ahogy közeledik a magyar választás és a gyermekvédelmi népszavazás időpontja, a brüsszeli baloldal újabb Magyarország elleni támadáson erőlködik. A migránsok betelepítésének elutasítása és a gyermekvédelmi törvény elfogadása óta válogatott eszközökkel támadják Magyarországot. Most is egy újabb támadást készítenek elő: az Európai Parlament LIBE bizottsága ismét Magyarországot és Lengyelországot támadja egy készülő jelentésében

– jelentette ki Hidvéghi Balázs.

A Fidesz európai parlamenti képviselője kifejtette: egy német baloldali képviselő és LMBTQ-aktivista, Terry Reintke további eljárások megindítását és szankciók alkalmazását követeli Magyarország ellen. Jogilag és pénzügyileg is meg akarják büntetni hazánkat. A brüsszeli baloldal ezúton is be akar avatkozni a magyar választásokba. Azért teszik ezt, mert egy baloldali kormányt akarnak hatalomra segíteni, amely beengedi az LMBTQ-propagandát a magyar óvodákba és iskolákba, és betelepíti a migránsokat. A baloldal mindenhol ezt csinálja, ahol hatalomra kerül. A baloldal miniszterelnök-jelöltje nyilvánvalóvá is tette, hogy mindezt Magyarországon is megtennék.

Szerinte egy baloldali kormány főnyeremény lenne Brüsszelnek. Na, ez a mondat igazán önmagáért beszél.

Amellett, hogy mi itt az Európai Parlamentben megvédjük Magyarországot, még fontosabb, hogy április 3-án is minél többen védjük meg Magyarországot, mindattól, amit a brüsszeli és a magyar baloldal véghez akar vinni

– zárta nyilatkozatát Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Kovács Attila)