Hidvéghi Balázs: Bármilyen megfigyelő csoport bátran jöhet Magyarországra!

– Az EP-képviselők levele azt mutatja, hogy a bevándorláspárti európai baloldal és a Soros-hálózat is teljes gőzzel beszáll a magyar választási kampányba – mondta Hidvéghi Balázs csütörtök délelőtt újságíróknak Strasbourgban. A Fidesz európai parlamenti képviselője azt kommentálta, hogy a hét elején öt EP-frakció összesen hatvankettő képviselője arra szólította fel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), hogy teljes körű missziót küldjön az áprilisi magyarországi választásokra. Hidvéghi Balázs szerint „nincs új a nap alatt", a kezdeményezők között ott vannak a már jól ismert, Soros-hálózathoz tartozó NGO-k, például az Amnesty International vagy a Helsinki Bizottság és az ezeket a szervezeteket évek óta kiszolgáló, bevándorláspárti EP-képviselők. Arról, hogy a német Zöldek képviselője, Daniel Freund jegyzi a képviselők levelét, elmondta: Freund öt évig maga is az egyik Soros-szervezettől kapta a fizetését, a Transparency International nevű NGO-nál dolgozott, most pedig EP-képviselőként folyamatosan Magyarország megbüntetését követeli.

Az aláírók között találjuk Katarina Barley-t, aki azzal vált hírhedtté, hogy korábban Lengyelország és Magyarország kiéheztetését követelte, ha ezek az országok nem úgy táncolnak, ahogy Brüsszelben fütyülnek.

De köztük van a LIBE bizottságból ismert zöldpárti Gwendoline Delbos-Corfield is, aki éppen a Magyarországról szóló legújabb hazug EP-jelentést írja – sorolta Hidvéghi Balázs, hozzátéve: „ők azért támadnak minket évek óta, mert nem engedjük be az illegális migránsokat és mert megvédjük a gyerekeinket az LMBTQ-propagandától”.

A levélnek magyar ellenzéki aláírói is vannak, ami a Fidesz politikusa szerint lesújtó. – Külön szégyenteljes és árulkodó, hogy az aláírók között ott vannak a Gyurcsány-féle DK-s, illetve a Magyarország ellen Brüsszelben folyamatosan uszító momentumos EP-képviselők is. Érthető, hogy a magyar baloldalon nagy a pánik, és a várható választási vereséget már előre mentegetni próbálják, ezért rögtön a brüsszeli helytartóikhoz szaladtak segítségért – fűzte hozzá. Kijelentette,

nyilvánvaló, hogy a bevándorláspárti, európai baloldal a Gyurcsány–Márki-Zay-féle magyar baloldalt akarja hatalmon látni, ezért most megtette az első lépést, hogy nyíltan beavatkozzon a magyar választásba.

– Azon túl, hogy a levél nem más, mint teljesen alaptalan hergelés, bárki és bármilyen megfigyelő csoport bátran jöhet Magyarországra. Saját szemükkel is meggyőződhetnek arról, hogy a magyar választások szabadok és demokratikusan zajlanak, ugyanúgy, ahogy az elmúlt években megtartott választások is mind demokratikusak és szabadok voltak. Mi pedig nem engedünk a nyomásgyakorlásnak. Amíg a Fidesz–KDNP van Magyarország élén, meg fogjuk védeni az országot a migránsoktól és a gyermekeinket az LMBTQ-propagandától” – mondta el.

Daniel Freund a német Zöldek színeiben politizál, így Hidvéghi Balázs kérdésre a párt soraiban kirobban hűtlen kezelési botrányt is véleményezte. – Megszokott dolog az európai baloldal részéről, hogy bort isznak és közben vizet prédikálnak. Emlékezzünk csak a luxembourgi Frank Engel képviselő esetére, aki nemrég korrupciós botrányba bukott bele. Ő Gyurcsány Ferenc támogatójaként számos alkalommal durván támadta Magyarországot – emlékeztetett a Fidesz politikusa, aki szerint a németországi vizsgálódás eredményét mindenesetre ki kell várni.

