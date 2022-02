Izrael: Az antiszemitizmust táplálja hamis vádjaival az Amnesty

Antiszemitizmussal vádolja Izrael állam a Soros György által támogatott Amnesty Internationalt, miután a nemzetközi jogvédő szervezet által a minap közzétett jelentés apartheid jellegű rendszernek nevezte a zsidó államot a palesztinokkal szembeni bánásmódja miatt. A civil szervezet 300 oldalas riportja egyebek mellett arra a megállapításra jut, hogy Izrael a palesztinok szisztematikus elnyomásának intézményesített rendszerét teremtette meg, mivel „egy alsóbbrendű, nem zsidó rasszcsoportként tekint a palesztinokra, és eszerint is kezeli őket”.

Izrael még a jelentés hétfői publikálása előtt „hamisnak és elfogultnak” minősítette azt. Lior Haiat, az izraeli külügy szóvivője szerint egy sajtótájékoztatón kifejtette:

ismét arról van szó, hogy a civil szervezet „kettős mércét alkalmaz és démonizál, hogy kétségbe vonhassa Izrael létezésének legitimitását a zsidó nép hazájaként”.

Az izraeli külügyminisztérium nem sokkal később közleményt is kiadott az ügyben, amelyben Haiat szavait megismételve azt is nyomatékosították, hogy „pontosan ezekből az összetevőkből épül fel a modern antiszemitizmus”.

Az Amnesty International jelentése egyébként az Egyesült Államokban működő zsidó szervezetek részéről is nagy felháborodást váltott ki, a Háárec című izraeli portál szerint a civil szervezet riportja csupán azt a célt szolgálja, hogy

„táptalajt adjon az antiszemitáknak, akik megpróbálják aláaknázni a Közel-Kelet egyetlen demokráciáját”, miközben ezzel párhuzamosan a Dél-afrikai Köztársaság apartheid rendszerének szörnyűségeit is elbagatellizálják.

Azt egyébként a külügyminisztérium szóvivője is elismerte, hogy elsősorban az apartheid rendszerhez való hasonlítással van problémájuk. Felidézte, hogy az Amnesty mellett két másik jogvédő szervezet – az izraeli B’Tselem és a szintén Soros György támogatását élvező New York-i székhelyű Human Rights Watch – is az Amnestyéhoz hasonló vádakat fogalmazott meg Izraellel szemben, de ezekben a jelentésekben nem vontak párhuzamot az apartheiddel.

Az amerikai külügyminisztérium szintén elhatárolódott az Amnesty International kijelentéséről. Ned Price, a minisztérium szóvivője úgy fogalmazott: az, hogy Izraelt apartheid jellegű rendszernek nevezték, „olyan nyelvezet”, amelyet ők „sosem használtak volna”.

Borítókép: már a publikálása előtt nagy port kavart az Amnesty International Izraelről szóló jelentése (Forrás: Martin Bernetti/AFP via Getty Images)