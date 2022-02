Lapozó: Exkluzív interjúban mondta el véleményét Ferenc pápa a világpolitikai helyzetről

Újabb rekord dőlt meg a svédországi halálos lövöldözésekben

Tavaly összesen 44-en hunytak el Svédországban lövöldözések miatt, melyeket elsősorban bevándorló hátterű bűnözői csoportok követtek el. Idén januárban már hét embert lőttek agyon, ami a legmagasabb januári adat, amióta a rendőrség 2017-ben megkezdte a havi statisztika vezetését. A rendvédelmi szerv az elmúlt években hatalmas plusz forrásokat kapott a bandabűnözés megfékezésére, ám eddig nem jártak sikerrel. A sikertelenséget a svéd közrádiónak úgy magyarázta az országos rendőrfőkapitány-helyettes – aki a rendőrség országos hadműveleti osztályának is vezetője –, hogy a rendőrség egyedül kevés erre. Johan Olsson azt mondta, ideje, hogy a politikusok ne csak a rendőrségbe fektessenek nagyobb forrásokat, hanem a szociális szférába és az oktatásba is. Hozzátette, a lövöldözések megfékezése érdekében el kell vágni a bűnbandák toborzását és ebben nagy szerepe lehetne az említett területeknek. „Csak akkor tudjuk megfordítani ezt a rendkívül negatív trendet, ha együttműködésben végezzük a munkánkat” – mondta a rendőrfőnök.

Forrás: Sveriges Radio

Párizs új stratégiával indul a masszázsszalonnak álcázott bordélyházak ellen

A fény városában hozzávetőleg három-négyszáz olyan masszázsszalon működik, amelyekben valójában álcázott bordélyházat üzemeltetnek a vállalkozások vezetői. A párizsi ügyészség szervezett bűnözéssel foglalkozó jogásza, Julie Colin a Le Parisiennek számolt be arról, hogy a vádhatóság új módszerrel üzen hadat a rejtett prostitúciónak.

A francia igazságszolgáltatás ezentúl a szalonnak helyszínt biztosító ingatlan tulajdonosát fogja számon kérni a bűncselekménynek minősülő tevékenység elősegítése miatt. Azokat a kifogásokat pedig, amelyek szerint a tulajdonosnak nem volt tudomása az ingatlanában zajló ősi mesterégről, az ügyészség az alapos nyomozás során beszerzett információkkal cáfolja majd. Az ingatlantulajdonost – ha bűnrészessége bizonyítást nyer – akár az ingatlanától is megfoszthatják, törvényesen és igen rövid időn belül. A „szalonok” vezetőit ugyanakkor kiugróan nagy összegű – Colin szerint meggyőző mértékű – pénzbírságokkal fogják sújtani, és eltántorítani a biznisz folytatástól.

A párizsi ügyészségen jelenleg hét álcázott bordélyház ügye vár bírói döntésre, öt másikkal kapcsolatban az ügyészségi vizsgálat megkezdődött, három ügy pedig előkészítési szakaszban van. A párizsi masszázsszalon-bordélyházakban dolgozó nők többsége ázsiai származású, 85 százalékuk kínai, sokan a mandzsúriai régióból érkeztek.

Forrás: Valeursactuelles.com

Exkluzív interjúban mondta el véleményét Ferenc pápa a világpolitikai helyzetről

Vasárnap este csaknem egy órán keresztül beszélt a katolikus egyházfő a Rai3 olasz köztelevízió képernyőjén. Ferenc pápa a Szent Márta-házból jelentkezett be, és az aktuális világpolitikai helyzetre vonatkozóan mondta el személyes véleményét. Az egyházfő felhívta a figyelmet a líbiai táborok embertelen állapotaira, majd hangsúlyozta, Európa nem hagyhatja, hogy a migránsok érkezése és elhelyezése kizárólag Olaszországot és Spanyolországot terhelje. A pápa szorgalmazta, hogy lehetőségeikhez mérten a többi európai ország is vegyen részt a menekültek befogadásában. Megemlékezett a Földközi-tengeren való átkelés során életüket veszett személyekről. Róma püspöke az elmúlt években több alkalommal hangoztatta és ez alkalommal is kiemelte, hogy véleménye szerint a fegyverkereskedelem beszüntetése lenne a megoldás a szegénység felszámolására. Az orosz–ukrán feszültséggel kapcsolatban elmondta, a háború ellentmondásos dolog, amely az első testvérpár óta elkíséri az emberiséget. Elmondta, hogy a világban jelen lévő értelmetlen konfliktushelyzetekkel szemben példaértékű az orvosok és egészségügyben dolgozók önfeláldozó szerepvállalása a világjárvány ideje alatt.

Beszélt az ima lelki erejéről, melyet csak azok végezhetnek őszinte szívvel, akik elismerik saját korlátaikat és Atyjuknak szólítják az Urat. Az egyház jövőjéről szólva felhívta a figyelmet a klerikalizmus, valamint a lelki elvilágiasodás veszélyeire. „Játszatok gyermekeitekkel!” – üzente a szülőknek a pápa. „A személyes kapcsolat és a meghallgatás elengedhetetlen a gyermekek számára ebben a rohanó világban” – biztatta a családokat a pápa. A beszélgetés végén a szentatya a hívek imáit kérte apostoli szolgálatára.

Forrás: corriere.it

Borítókép: Ferenc pápa a kisded Jézus szobra előtt a vatikáni Szent Péter-bazilikában pontifikált karácsony szentestei miséjén 2021. december 24-én (Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino)