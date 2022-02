Zelenszkij: Humoristából háborús hős

− Partnereink támogatásával és anélkül is megvédjük hazánkat. Akkor is, ha több száz modern fegyvert kapunk, vagy ha csak ötszáz rohamsisakot. Ha ötvenezer, százötvenezer, vagy egymillió ellenséges katona áll határainkon, mi akkor is meg fogjuk védeni gyönyörű szülőföldünket

− hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még február 19-én a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. Az érzelmes beszéd szakértők szerint fordulópontot jelentett a kevesebb mint három éve megválasztott államfő otthoni megítélésében.

Míg 2019-ben a szavazatok 73 százalékának bezsebelésével verte meg az akkori elnököt, Petro Porosenkót − aki egyébként több ukrán politikai vezető mellett szintén fegyvert fogott az orosz egységek ellen − a rendszer- és korrupcióellenességgel és a kelet-ukrajnai feszültségek rendezésével kampányoló államfő támogatottsága hivatalban töltött évei alatt folyamatosan csökkent.

A humoristából elnökké avanzsált Zelenszkij folyamatosan akadályokba ütközött választási ígéretei teljesítése során:

korrupcióellenes törvénye sokak szerint politikai motivációkat rejt maga mögött, személyes körét − a választáson őt támogató Igor Kolomojszkij ukrán üzletembert − is gyakran érték korrupciós vádak, valamint a kelet-ukrajnai helyzet megoldására folytatott erőfeszítései sem hoztak túlzott eredményeket. Ennek következtében tavaly októberben már csak 28 százalékon állt a fiatal elnök társadalmi elfogadottsága.

− A müncheni beszéd volt az a pillanat, amikor Zelenszkij összes politikai ellenfele azt mondta: itt az ideje, hogy beálljanak mögé.

− mutatott rá Jarina Kljucskovszka, a BBC hírportáljának nyilatkozó ukrán kommunikációs szakértő. Azóta pedig ez az összetartás csak egyre erősebb lett, köszönhetően annak, hogy az ukrán elnök − többek között színészi múltjának betudhatóan − remek retorikával fordul népéhez minden egyes videós bejelentkezésénél.

Ezenfelül annak ellenére, hogy az orosz egységek elsődleges célja a kijevi kormányzat, ezáltal pedig Zelenszkij elmozdítása a hatalomból, az elnök nem menekült el az ukrán fővárosból, közösségi oldalain közzétett bejegyzéseivel pedig folyamatosan cáfolja az ezzel kapcsolatos orosz álhíreket.

− Nem mondanám, hogy a legnagyobb rajongója lettem, azonban a lehető legjobb értelemben lepett meg az eseményekre történő reagálásával. Egy igazi vezetővé vált, aki eddig úgy tűnik, mindent jól csinál a háborúban

− nyilatkozta Illia Ponomarenko ukrán újságíró a Los Angeles Times amerikai napilapnak. Zelenszkij háborús hős imidzséhez az is sokat hozzátesz, hogy bejelentkezéseiben nem öltönyben és nyakkendőben, hanem egy egyszerű pólóban, borostásan jelenik meg − vagyis látszik rajta, hogy megviselték az események.

Egy friss közvéleménykutatás szerint − amelyet kétezer fős mintán végeztek el − az ukránok 90 százaléka támogatja az elnököt, ez több mint háromszorosa a tavaly év végi aránynak.

Ez azonban egy fontos probléma elé állítja az ukrán elnököt: amennyiben − és ez az egyik legvalószínűbb forgatókönyv − az oroszok feltételként szabják a béketárgyalások során Zelenszkij lemondását, akkor ezt meg fogja-e tenni. Kommunikációja során rendszeresen hangsúlyozza, hogy bármit megtenne a békéért, ugyanakkor a félreállását árulásnak tekintheti a jelenleg mögé felsorakozó és mellette kiálló ukrán társadalom.

Borítókép: az ukrán elnöki sajtóhivatal által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzethez szól a mobiltelefonján keresztül Kijev központjában 2022. február 26-án (Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)