A háború miatt az EU egyelőre kivárna a jogállamisági mechanizmussal

– Az Európai Unió valószínűleg kivár a jogállamisági mechanizmus élesítésével, ami egyes uniós források befagyasztását teszi lehetővé a demokrácia állapota, a jogállamisági kritériumok alapján. A büntetőintézkedések foganatosítása kockázatos lenne egy olyan időszakban, amikor az EU-államok az egekbe szökő energiaárakkal, az orosz-ukrán háború gazdasági következményeivel, valamint a blokk területére áramló menekülttömeggel is birkóznak – erről a Bloomberg hírügynökség brüsszeli kiadása számolt be hétfőn magas rangú uniós forrásokra hivatkozva. Mint azt megjegyezték, a mechanizmus élesítéséhez jogilag is betonbiztos esetek kellenek: ezek a bizottsági források szerint jelenleg sem Lengyelország, sem Magyarország – a mechanizmussal fenyegetett országok – esetében nem adottak.

A döntés, hogy mikor, és hogy egyáltalán tényleg élesítsék-e a jogállamisági mechanizmust, Ursula von der Leyen elnök kezében van.

A Bloomberg szerint a szóban forgó országok mivel határosak Ukrajnával, közvetetten érintettek a konfliktusban, főként a menekülni kényszerülők folyamatos fogadása nyomán. Csak Lengyelország eddig 1,7 millió ukrán menekült előtt nyitott ajtót, míg a magyar hatóságok február 24. óta több mint kétszázezer menekült érkezéséről tájékoztattak. Az amerikai hírügynökség hazánkkal kapcsolatban szemponként említi a három hét múlva esedékes parlamenti választásokat is: mint írják, kicsi az esély az eljárás élesítésére a voksolás előtt.