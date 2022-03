Hatalmas löketet adhat a saar-vidéki győzelem az SPD-nek

Abszolút többséget szereztek a szociáldemokraták (SPD) a németországi Saar-vidéken, miután 43,5 százalékkal megnyerték a tartományi választásokat – jelentette be a választási bizottság vasárnap este. Az SPD ezzel óriási vereséget mért a Kereszténydemokrata Unióra (CDU), amely a voksoláson mindössze 28,5 százalékot szerzett. A kereszténydemokraták ezzel fontos bástyájukat vesztették el, hiszen 1999 óta, azaz több mint húsz éven át vezették a tartományt – 2021 óta az SPD-vel alkotott nagykoalícióban.

A győzelemmel a szociáldemokraták a tartományi parlament 51 helyéből összesen 29-re tettek szert, az abszolút többség révén pedig egyik párttal sem kell koalíciót alkotniuk.

A Zöldek, a liberális Szabaddemokrata Párt (FDP) és a Die Linke mind az 5 százalékos parlamenti küszöb alatt teljesítettek, így elestek a parlamenti helyektől. Ez egyben azt is jelenti, hogy a CDU és a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) tölti be az ellenzéki szerepét a tartományban. A választási bizottság ugyanakkor elmondta, a szavazatok alaposabb átszámolása még módosíthatja a Zöldek esélyeit, amelynek a jelenlegi állás szerint 23 szavazatot kellett volna még összegyűjtenie a parlamenti küszöb eléréséhez. Az SPD abszolút többségén azonban még a módosult eredmény sem változtatna.

Kevin Kühnert, az SPD főtitkára fölényes győzelemnek nevezte az eredményt, amely véleménye szerint a szövetségi szintű politikára is hatással lesz.

Hatalmas löketet ad ez a győzelem az SPD-nek

– fűzte hozzá.

A választások tükrében a kormányzást Anke Rehlinger, eddigi tartományi miniszterelnök-helyettes veszi át a konzervatív Tobias Hanstól. A német média szerint az elsöprő győzelmet elsősorban az okozta, hogy Anke Rehlinger kampánya erős üzenetet közvetített: az SPD jelöltje a munkahelyteremtést állította a középpontba. Helyi közvélemény-kutatások kimutatták, hogy a lakosokat leginkább a munkanélküliség és az oktatás kérdése foglalkoztatja a klíma-és energiapolitika mellett.

Természetesen levonom a személyes következtetéseket az eredményekből

– nyilatkozta Tobias Hans. A jelenlegi saar-vidéki kormányfő hozzátette: vállalja a felelősséget a „keserű vereségért”.

A következtetéseket ugyanakkor a CDU-nak is le kell vonnia, amelynek Angela Merkel távozása után a saar-vidéki választás volt az első komolyabb próbatétele.

Az ARD Tagesschau című híradóműsora szerint a Saar-vidék elvesztéséhez hozzájárult az is, hogy Friedrich Merz, a CDU új elnöke nem utazott el a tartományba, hogy maga is kampányoljon. A Tagesschau megjegyzi: berlini hátszél nélkül nehéz lesz sikereket elérni a következő tartományi választásokon is. Idén májusban Schleswig-Hols­teinben és Észak-Rajna–Vesztfáliában, októberben pedig Alsó-Szászországban rendeznek tartományi választásokat, amelyeknek még nagyobb tétjük lesz – főleg a mostani történelmi vereség után.

A tartományi választások általában a pártok szövetségi szintű népszerűségét is jól tükrözik. Az SPD, a Zöldek és az FDP kormánykoalíciójának népszerűsége valóban meg is növekedett az elmúlt időszakban, feltehetőleg az orosz–ukrán háború miatt kilátásba helyezett intézkedések hatására – ezek közé tartozik például katonai kiadások növelése.

Borítókép: Anke Rehlinger tartományi miniszterelnök-helyettes, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) jelöltje újságíróknak nyilatkozik, miután leadta szavazatát a Saar-vidéki tartományi parlamenti választáson Nunkirchenben 2022. március 27-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)