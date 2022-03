Kiadják a volt hondurasi államfőt az Egyesült Államoknak

Engedélyezte hétfőn a hondurasi legfelsőbb bíróság, hogy az ország hatóságai eleget tegyenek az Egyesült Államok kiadatási kérelmének, és átadják Washingtonnak Juan Orlando Hernández volt elnököt, aki ellen kábítószer-kereskedelem és illegális fegyvertartás vádjával indítanak eljárást. A másodfokon eljáró testület helybenhagyta az alacsonyabb szinten hozott bírósági döntést, fellebbezésnek az ügyben immár nincs helye.

Az államfői tisztséget 2014 és 2022 januárja között betöltő Hernándeznek a vádak szerint része volt abban, hogy hivatali ideje alatt több tonna kokain érkezett Hondurasba légi és tengeri úton Kolumbiából és Venezuelából. Köze lehetett ahhoz is, hogy az Egyesült Államokba mintegy 500 tonna kokaint szállítottak Hondurasból.

Az 53 éves Hernández testvérét, Juan Antonio „Tony” Hernándezt, aki hondurasi kongresszusi képviselő is volt, egy évvel ezelőtt az Egyesült Államokban már bűnösnek találták kábítószer- és fegyverkereskedelemben, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Juan Orlando Hernández tagadta az ellene felhozott vádakat, és azt mondta, hogy összeesküvés áldozata lett. Családja a hétfői döntés bejelentése után közleményt adott ki, amelyben megerősítették ezt a meggyőződésüket, hozzátéve, hogy az összeesküvést azok a hondurasi kábítószer-kereskedők szervezték, akiknek a „birodalmát” Hernández elnökként tönkretette. A család leszögezte: bízik abban, hogy ezt az amerikai igazságszolgáltatásnak is be tudják bizonyítani. Hernández február közepe óta rendőrségi őrizetben van.

Borítókép: Bilincsben Juan Orlando Hernández, Honduras volt elnöke (Fotó: AFP)